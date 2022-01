Polski siatkarz odmówił szczepienia. Klub rozwiązał z nim kontrakt

Przyjmujący Konrad Formela od 2020 roku reprezentował barwy austriackiego klubu SK Zadruga Aich/Dob. W PlusLidze grał w Jastrzębskim Węglu (2014–16) i Effectorze Kielce (2016–17). Później występował w Szwajcarii (Biogas Volley Nafels), Włoszech (Tuscania Volley) oraz Izraelu (Hapoel Kefar Sawa).

Jak poinformował austriacki klub, umowa z 26-letnim zawodnikiem została rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym po nieudanych próbach przekonania go do szczepienia przypominającego. Jak zaznaczył klub, jest to ogromna strata dla drużyny, która w obliczu kontuzji kilku zawodników ma okrojony skład.

– Jesteśmy bardzo rozczarowani, że Konrad Formela nie był gotowy na przedłużenie wygasłej karty szczepienia szczepieniem przypominającym. W związku z tym jest uważany za nieszczepionego i może to zagrażać zdrowiu jego i jego kolegów z drużyny. Uniemożliwia to także udział w rozgrywkach międzynarodowych i krajowych. Nie mamy innego wyjścia, jak rozwiązać z nim umowę. Chce grać w kraju, w którym szczepienia nie są traktowane bardzo poważnie i dlatego od przyszłego tygodnia będzie występował w Rumunii – powiedział dyrektor sportowy klubu Martin Micheu.

