Piłkarze Massimiliano Allegriego końcówkę poprzedniego roku mogą uważać za udaną. Wygrali cztery z ostatnich pięciu spotkań. Po raz ostatni ekipa ze stolicy Piemontu poniosła porażkę pod koniec listopada z Atalantą.



Z kolei neapolitańczycy w ostatnich tygodniach grają w kratkę. Słabsze mecze przeplatają z lepszymi. Mimo nienajlepszej formy wciąż plasują się na wysokiej, trzeciej lokacie. Wszystko dzięki znakomitemu początkowi sezonu, kiedy to Piotr Zieliński i spółka wygrali osiem ligowych spotkań z rzędu.

ZOBACZ TAKŻE: Krzysztof Piątek wróci do Włoch i dołączy do rodaka



Ostatnie starcie pomiędzy Napoli a Juventusem miało miejsce we wrześniu 2021 roku. Wtedy górą okazała się drużyna Luciano Spallettiego, która wygrała 2:1. Gola na wagę trzech punktów zdobył wówczas Kalidou Koulibaly. W czwartek, ekipa, w której na co dzień występuje Wojciech Szczęsny będzie miała okazję do rewanżu. Czy ją wykorzysta?



Relacja na żywo Juventus - Napoli na Polsatsport.pl. Początek o 20:45.

PN, Polsat Sport