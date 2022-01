W czwartek Świątek rozprawiła się z finalistką ubiegłorocznego US Open Kanadyjką Leylah Fernandez 6:1, 6:2, natomiast Azarenka pokonała Australijkę Priscillę Hon 6:3, 7:5. Raszynianka, która od miesiąca współpracuje z trenerem Tomaszem Wiktorowskim, w poprzednim sezonie wygrała turniej w Adelajdzie.

Świątek i Azarenka grały do tej pory raz. We wrześniu 2020 roku, w trzeciej rundzie US Open, lepsza okazała się była liderka światowego rankingu. Polka przegrała 4:6, 2:6.

WTA w Adelajdzie: Kiedy mecz Świątek - Azarenka? O której godzinie?

Mecz Świątek - Azarenka zostanie rozegrany w nocy z czwartku na piątek. Początek o godzinie 01:30.

MC, Polsat Sport