Zawodnik MMA miał zawał na treningu! Lekarze walczą o jego życie

Miroslav Strbak (19-10-1, 15 KO) miał zawał serca i trafił do szpitala. Lekarze walczą o życie zawodnika, mającego na koncie trzydzieści walk w MMA.

Strbak trenował we wtorek w Bratysławie w Octagon Fighting Academy, gdy nagle zasłabł. Jak poinformował serwis sport.sk, był to zawał serca. Pierwszej pomocy udzielili mu koledzy, później został przetransportowany do szpitala.

- Mamy nadzieję, że wyjdzie z tego bez konsekwencji - powiedziała agentka zawodnika Nina Sedlakova.

Jak dodali słowaccy dziennikarze, 32-latek został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej i walczy o życie.

Strbak występował ostatnio na galach organizacji Oktagon MMA. W swojej karierze walczył także z Polakami - przegrał z Adrianem Zielińskim, pokonał Patryka Rogóża i musiał uznać wyższość Mateusza Legierskiego.

MC, Polsat Sport