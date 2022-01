Według medialnych spekulacji z ostatnich dni były selekcjoner uchodził za faworyta do objęcia stanowiska po Paulo Sousie. Czasu na wybór nowego trenera jest jednak coraz mniej, a Nawałka przebywa na wakacjach. Kołtoń zdradził, że prezes PZPN do tej pory nie rozmawiał z Nawałką o ewentualnym podjęciu przez niego pracy w reprezentacji Polski.

Dziennikarz "Prawdy Futbolu" podkreślił, że Kulesza musi czuć się w pełni przekonany do danego kandydata.

- Kulesza musi mieć przekonanie do konkretnego trenera. Do Nawałki, Papszuna lub Urbana. Jeżeli nie ma przekonania do danego trenera, niech go nie zatrudnia - zaznaczył.

W jego opinii Nawałka odpadł z wyścigu o nominację.

- Wiara prezesa w trenera musi być przeogromna. Jeśli nie ma połączenia na linii Kulesza - Nawałka, to znaczy, że były selekcjoner jest poza grą - stwierdził.

Co ciekawe, zdaniem Kołtonia interesującym kandydatem mógłby okazać się Marek Papszun.

- Wiemy, że odpadł Michał Probierz. Marek Papszun byłby ciekawy, bo mu idzie. Jak komuś idzie, to warto korzystać z fali, bo być może zarządzałby kadrą na bazie doświadczenia i charyzmy - powiedział.

Całość w załączonym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport