Tauron Liga: Niedosyt w Świeciu. Jeden punkt był blisko

Kibice w Świeciu po wygranej 27:25 trzeciej partii spotkania z Radomką mieli nadzieję, że w końcu odwróci się karta w tym sezonie i zawodniczki Jokera zaczną w końcu punktować w ekstraklasie. Grały lepiej niż w poprzednich meczach, były bardziej zmotywowane i agresywne. Detale decydowały jednak w końcówkach setów o tym, że to rywalki okazały się lepsze i wygrały 3:1.

W zespole z Radomia najwięcej punktów - 25 - zdobyła Alexandra Lazic. To do niej trafiały najtrudniejsze piłki, a ona skutecznie mijała blok zawodniczek ze Świecia.

– U nas największym problemem jest to, że jeżeli tracimy jedną piłkę, to potem powielamy błędy i tracimy kilka kolejnych punktów. Później ciężko jest nam wrócić do swojej gry. To nasz największy problem w tym sezonie – powiedziała PAP środkowa Jokera Judyta Gawlak.

W jej ocenie popisowo zagrała w sobotę rozgrywająca rywalek Katarzyna Skorupa. Mając bardzo dobre przyjęcie, znakomicie współpracowała ze środkowymi swojego zespołu.

– Kasia Skorupa to klasa sama w sobie. Nie trzeba nic więcej mówić niż jej nazwisko. Dogranie miała dziś bardzo dobre, więc mogła robić na siatce, co chciała. Tak też to wyglądało – dodała Gawlak.

Wspomniała, że co prawda oklepane, ale trafne jest siatkarskie powiedzenie "kto zagrywa, ten wygrywa".

– Na pewno po tym spotkaniu będą w nas jakieś pozytywne uczucia na przyszłość. Towarzyszył nam będzie jednak także bardzo duży niedosyt. Jeden punkt był dość blisko, a ten w sytuacji, w jakiej jesteśmy, byłby na wagę złota – podsumowała.

Joker pozostaje na ostatnim miejscu w ligowej tabeli z zaledwie pięcioma punktami. Radomka zgromadziła ich 26, co daje piątą lokatę.

Joker Świecie – E.Leclerc Moya Radomka Radom 1:3 (18:25, 24:26, 27:25, 18:25)

Joker: Natalia Skrzypkowska, Judyta Gawlak, Maria Luisa Oliveira, Wangelija Raczkowska, Paulina Brzoska, Agata Michalewicz - Monika Jagła (libero), Agata Nowak (libero) - Joanna Sikorska, Paulina Zaborowska.

Radomka: Natalia Murek, Kornelia Moskwa, Alexandra Lazic, Aleksandra Wójcik, Freya Aelbrecht, Katarzyna Skorupa, Agata Witkowska (libero) - Katarzyna Zaroślińska-Król, Renata Biała.

Wyniki i terminarz meczów 14. kolejki Tauron Ligi:

2022-01-07: ŁKS Commercecon Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów 0:3 (19:25, 16:25, 25:27)

2022-01-08: Joker Świecie – E. Leclerc Moya Radomka Radom 1:3 (18:25, 24:26, 27:25, 18:25)

2022-01-09: Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz – BKS Bostik Bielsko-Biała (niedziela, godzina 12.30; transmisja – Polsat Box Go)

2022-01-09: Grupa Azoty Chemik Police – Grot Budowlani Łódź (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-10: UNI Opole – IŁ Capital Legionovia Legionowo (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

Mecz #VolleyWrocław – Energa MKS Kalisz został przełożony.

RM, PAP