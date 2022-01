PlusLiga: Niewykorzystana szansa siatkarzy Indykpolu AZS! PGE Skra zgarnęła komplet punktów

W meczu otwierającym 15. kolejkę PlusLigi Indykpol AZS Olsztyn przegrał z PGE Skrą Bełchatów 1:3. Olsztynianie toczyli zaciętą walkę z rywalami, przegrywali jednak w końcówkach wyrównanych setów. W czwartej partii prowadzili już 22:18, nie zdołali jednak doprowadzić do tie-breaka – rywale przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Premierowa odsłona przyniosła wyrównaną walkę obu ekip, a wynik oscylował wokół remisu. Po skutecznym ataku Robberta Andringi i punktowym bloku gospodarze prowadzili 23:21. Kolejne akcje padły jednak łupem bełchatowian. Mateusz Bieniek popisał się skutecznym atakiem, Milad Ebadipour punktową zagrywką, później zaatakował Dick Kooy i PGE Skra miała piłkę setową. Ostatnia akcja przyniosła kontrowersję – olsztynianie twierdzili, że Kooy uderzył bez bloku w aut, ale arbiter był innego zdania (23:25).

Zobacz także: Uros Kovacević na dłużej w Zawierciu? Wymowne słowa prezesa

Druga partia, po dobrym początku bełchatowian (6:8), toczyła się przy wyraźnej przewadze bardzo dobrze grających siatkarzy Indykpolu AZS (18:11). Gospodarze pewnie zmierzali po zwycięstwo. Blok Mateusza Poręby dał im piłkę setową przy stanie 24:17 i wówczas... obudzili się siatkarze PGE Skry. Wygrali cztery kolejne akcje, dobrze w polu zagrywki zaprezentował się Kooy, który jednak w końcu popełnił błąd (25:21).

Set numer trzy to znów wyrównana gra obu drużyn. Przewaga przechodziła z rąk do rąk, a w środkowej części tej partii na kilka oczek odskoczyli bełchatowianie (14:17). Gospodarze odrobili straty i uzyskali prowadzenie po dwóch asach serwisowych Karola Butryna (19:18). Końcówka to walka punkt za punkt. Pomyłka Aleksandara Atanasijevicia w ataku dała olsztynianom piłkę setową (24:23), chwilę później jednak przestrzelona zagrywka rozpoczęła grę na przewagi. Wojnę nerwów wygrała PGE Skra. Najpierw skutecznie zaatakował Kooy, a po chwili gospodarze nie poradzili sobie z zagrywką Bieńka i Andringa uderzył w siatkę ( 26:28).

W kolejnej odsłonie nadal oglądaliśmy zaciętą walkę. W środkowej części seta przewagę uzyskali olsztynianie (17:14) i utrzymywali ją w kolejnych akcjach. Gdy skutecznym atakiem popisał się Torey DeFalco, prowadzili już 22:18 i wydawało się, że są na najlepszej drodze do tie-breaka. Rywale błyskawicznie odrobili jednak straty, po serii dobrych zagrywek Roberta Tahta (22:22). Znów oglądaliśmy rywalizację na przewagi i znów zwycięsko wyszli z niej przyjezdni. W końcówce pewniakiem w ataku był Milad Ebadipour, a w ostaniej akcji olsztynianie nie poradzili sobie z zagrywką Bieńka (26:28).



Skrót meczu Indykpol AZS - PGE Skra:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Karol Butryn (20), Torey DeFalco (19) – Indykpol AZS; Aleksandar Atanasijevic (17), Dick Kooy (17), Milad Ebadipour (16), Karol Kłos (11) – PGE Skra. MVP: Milad Ebadipour (14/23 = 61% skuteczności w ataku + 1 as serwisowy + 1 blok).

PGE Skra wygrała czwarty ligowy mecz z rzędu i wskoczyła na trzecie miejsce w tabeli (33 punkty, mecze 11–4). Indykpol AZS Olsztyn przegrał piąte kolejne spotkanie w PlusLidze i zajmuje siódmą pozycję (21 punktów, mecze 7–7).

Indykpol AZS Olsztyn – PGE Skra Bełchatów 1:3 (23:25, 25:21, 26:28, 26:28)

Indykpol AZS: Karol Butryn, Robbert Andringa, Mateusz Poręba, Jan Firlej, Torey DeFalco, Szymon Jakubiszak – Jędrzej Gruszczyński (libero) oraz Jan Król. Trener: Javier Weber.

PGE Skra: Milad Ebadipour, Mateusz Bieniek, Aleksandar Atanasijevic, Dick Kooy, Karol Kłos, Grzegorz Łomacz – Kacper Piechocki (libero) oraz Mikołaj Sawicki, Damian Schulz, Mihajlo Mitić, Robert Taht. Trener: Slobodan Kovać.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 15. kolejki PlusLigi:

2022-01-08: Indykpol AZS Olsztyn – PGE Skra Bełchatów 1:3 (23:25, 25:21, 26:28, 26:28).

2022-01-08: Stal Nysa – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport Extra)

2022-01-09: Asseco Resovia – GKS Katowice (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-09: Aluron CMC Warta Zawiercie – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-10: LUK Lublin – MKS Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

Mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cerrad Enea Czarni Radom - zaplanowany na piątek 7 stycznia (godzina 20.30), został przełożony.

Mecz Cuprum Lubin – Projekt Warszawa - zaplanowany na sobotę 8 stycznia (godzina 14.45), został przełożony.

RM, Polsat Sport