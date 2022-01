Jak poinformowała oficjalna strona Rakowa Częstochowa, Marek Papszun zaakceptował propozycję nowego kontraktu. Umowa szkoleniowca z klubem PKO BP Ekstraklasy będzie obowiązywać do końca sezonu 2022/2023.

W ostatnich tygodniach Papszun łączony był z "transferami" do Legii Warszawa i reprezentacji Polski. Jak się okazało, ostatecznie trener pochodzący z Warszawy zostanie w Rakowie, z którym podpisał nowy kontrakt.

- Przez ostatnie lata klub rozwijał się w szybkim tempie. Cieszę się, że będę mógł kontynuować swoją misję i walczyć o to, by ta tendencja się utrzymała – powiedział Papszun. - Raków wiele dla mnie znaczy i wierzę, że najlepsze dopiero przed nami. Chciałbym podziękować za zaufanie władzom klubu. Wraz ze sztabem i zespołem zrobimy wszystko, by wspinać się na coraz wyższy poziom i dawać radość kibicom w Częstochowie - dodał wieloletni trener Rakowa.

Papszun rozpoczął pracę w Rakowie 18 kwietnia 2016 roku. Rok później Czerwono-Niebiescy świętowali mistrzostwo II ligi, a w 2019 roku wywalczyli awans do PKO BP Ekstraklasy. Minione rozgrywki zakończyli triumfem w Pucharze Polski oraz wicemistrzostwem kraju, a obecne zainaugurowali zwycięstwem w Superpucharze Polski. W bieżącym sezonie drużyna zadebiutowała w europejskich pucharach, dochodząc do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy UEFA.

Podczas pracy w Rakowie Papszun otrzymał także nagrody indywidualne, między innymi tytuł Trenera Sezonu 2020/2021 na gali PKO BP Ekstraklasy.

