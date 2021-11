Legia od początku była zmuszona cofnąć się do obrony, a inicjatywę przejęli gospodarze. Piłkarze Leicester coraz swobodniej poczynali sobie pod bramką Cezarego Miszty, aż w końcu w dogodnej sytuacji znalazł się Patson Daka, który przedostał się przez szyki obronne gości i wpakował piłkę do siatki. Mieliśmy wynik 1:0.

Zaledwie dziesięć minut później swoją szansę wykorzystał James Maddison, który dostał prostopadłe podanie od Ademoli Lookmana. Po 21 minutach Legia przegrywała już 0:2.

Przełom w grze warszawian przyszedł w 26. minucie, kiedy to piłkę we własnym polu karnym odbił ręką Wilfred Ndidi. Arbiter wskazał na wapno, a do wykonania "jedenastki" podszedł Mahir Emreli. Napastnik nie wykorzystał rzutu karnego, bowiem na posterunku stanął Kasper Schmeichel, ale Duńczyk był już bezradny przy dobitce Filipa Mladenovica. Legia odzyskała nadzieję i strzeliła kontaktowego gola na 1:2.

Radość legionistów nie trwała długo, bo zaledwie siedem minut. W 33. minucie piłkę z rzutu rożnego wrzucał Maddison, a do główki wyskoczył niedawny winowajca - Ndidi i odkupił swoje grzechy pewnie pakując futbolówkę do siatki Miszty. O ile młody golkiper mógł być uznany za winnego przy poprzednich bramkach, tak tu ewidentnie z kryciem Nigeryjczyka nie poradzili sobie obrońcy. Tablica wyników wskazywała rezultat 3:1 dla Leicester i taki wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy.

W drugiej części spotkania niewiele zmieniło się w grze obu zespołów. Wciąż grę kontrolowało Leicester City, a Legia musiała walczyć o każdy kontakt z piłką. Anglicy podejmowali kolejne próby, ale ostatecznie wynik nie uległ zmianie. Wynik 3:1 oznaczał, że Leicester awansuje na pierwsze miejsce w grupie C z przewagą jednego punktu nad rywalami, z kolei Legia spada na czwartą pozycję.

Leicester City - Legia Warszawa 3:1 (3:1)

Bramki: Patson Daka 11, James Maddison 21, Wilfred Ndidi 33 - Filip Mladenović 26

PI, Polsat Sport