W niedzielne wczesne popołudnie obędzie się szlagier 14. kolejki Tauron Ligi. Ekipa Grupy Azoty Chemika Police zmierzy się z Grot Budowlanymi Łódź. Transmisja w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.

Chemik plasuje się na drugim miejscu w tabeli z dorobkiem 32 punktów i trzema "oczkami" straty do prowadzącego Developresu Bella Dolina Rzeszów. Podopieczne Jacka Nawrockiego odniosły 10 zwycięstw i poniosły trzy porażki - z czego dwie w ostatnich trzech meczach. Na początku grudnia policzanki uległy właśnie liderkom ze stolicy Podkarpacia, następnie bez większych problemów pokonały UNI Opole 3:0, aby tuż przed świętami Bożego Narodzenia uznać wyższość siatkarkom z Bielska-Białej 2:3.

Zobacz także: Tauron Liga: Siatkarki Developresu pewnie wygrały w Łodzi

Zawodniczki Budowlanych znajdują się dwie lokaty niżej z pięcioma punktami mniej od Chemika i bilansem ośmiu wygranych i pięciu porażek. Po niepowodzeniu w derbowym starciu z ŁKS-em Commercecon Łódź 2:3, ekipa z centralnej Polski wygrała cztery kolejne mecze, ostatnio z #Volley Wrocław 3:0.

Dla obu zespołów będzie to pierwszy mecz o stawkę w 2022 roku. Warto zaznaczyć, że Chemik pokonał Budowalnych w pięciu ostatnich konfrontacjach - ostatni raz 10 października 2021 roku 3:1. Ostatni triumf łodzianek to 16 grudnia 2020 roku 3:1 w ramach Superpucharu Polski. Ostatnie zwycięstwo ligowe Budowlanych z Chemikiem przypada na 20 listopada 2020 roku (3:1), natomiast ostatnia wygrana tego zespołu na wyjeździe w Policach to 6 kwietnia 2019 roku (3:0). Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu Grupa Azoty Chemik Police - Grot Budowlani Łódź od godz. 14:45 w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.

KN, Polsat Sport