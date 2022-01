Horror w lidze katarskiej. Piłkarz doznał ataku serca

Reprezentujący barwy Al-Wakrah w starciu z Al-Rayyan obrońca upadł na murawę na chwilę przed końcem pierwszej połowy. Na początku nie było wiadomo, co dzieje się z 32-latkiem. Obok piłkarza zaraz pojawiły się służby medyczne. Po koniecznej interwencji medyków reprezentant Mali został wsadzony do karetki i przetransportowany do szpitala.

Okazało się, że Coulibaly miał zawał. Jak napisała na swoim koncie na Instagramie żona zawodnika, jego stan jest stabilny i przebywa obecnie w bardzo dobrych rękach.

Władze ligi po tym zdarzeniu wydały oficjalne oświadczenie.

"Życzymy piłkarzowi szybkiego powrotu do zdrowia. Chcielibyśmy podziękować zespołom medyczny obu drużyn, ratownikom, oraz lekarzom, którzy stanęli na wysokości zadania." - napisano.

Mecz zostanie wznowiony 10 stycznia 2022 roku. Piłkarze rozegrają spotkanie od 42. minuty. Wynik starcia pozostanie taki, jaki był w momencie przerwania, czyli 1:0 dla Al-Rayyan.

AA, Polsat Sport