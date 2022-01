Jędrzejczyk po raz ostatni pojawiła się w oktagonie blisko dwa lata temu, dlatego nie może się doczekać powrotu. O ile jej powrót jest pewny, to szczegóły wciąż trzeba dopracować.

- Za niecałe dwa tygodnie wylatuję do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpocznę przygotowania do mojej kolejnej walki. Jeżeli chodzi o kontrakt, miejsce, czas i rywalkę, to jeszcze są tajemnice. Negocjacje trwają - powiedziała "JJ".

Kto mógłby zmierzyć się z Jędrzejczyk? Polska wojowniczka ma pomysł.

- Rose Namajunas walczy z Carlą Esparzą, więc gdybym chciała walczyć o tytuł, o musiałabym czekać do drugiej połowy roku albo późnej jesieni, czego nie chcę robić. Prawdopodobnie będzie to Weili Zhang, są też duże szanse na Mackenzie Dern, chociaż ona też prawdopodobnie ma zabukowaną walkę - zauważyła.

Jędrzejczyk to była mistrzyni UFC w kategorii słomkowej. Ostatnią walkę stoczyła 7 marca 2020 roku, przegrywając z Zhang przez niejednogłośną decyzję sędziów.

MC, Polsat Sport