Międzynarodowa Galeria Sław Tenisa po raz pierwszy bez nowych nazwisk

Po raz pierwszy w historii nie wybrano nowych członków do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław. Nikt z nominowanych w tym roku - wśród nich mistrzowie French Open Ana Ivanovic, Carlos Moya i Juan Carlos Ferrero - nie zdobył wymaganego poparcia.

Serbka Ivanovic triumfowała w wielkoszlemowym French Open w 2008 roku, Hiszpan Moya wygrał ten turniej w 1998, a jego rodak Juan Carlos Ferrero - w 2003 roku.

Oprócz nich kandydatami do wprowadzenia do tenisowej Galerii Sław byli w tym roku: włoska mistrzyni wielkoszlemowego US Open 2015 Flavia Pennetta oraz znakomite w przeszłości deblistki Cara Black z Zimbabwe i Amerykanka Lisa Raymond.

Jak podkreślono, wszyscy nominowani z tej edycji pojawią się w głosowaniu w przyszłym roku, ponieważ zasady International Tennis Hall of Fame pozwalają pozostać w głosowaniu przez okres do trzech lat.

Aby zostać wprowadzonym do Galerii Sław (pierwsze nazwiska ogłoszono w 1955 roku), kandydat musi otrzymać 75 procent lub więcej poparcia z łącznych wyników oficjalnej grupy głosującej, która obejmuje media, historyków, członków Galerii Sław i ekspertów branżowych, a także wszelkie dodatkowe punkty zdobyte w głosowaniu fanów.

"Wprowadzenie do Międzynarodowej Galerii Sław Tenisa jest wieloetapowym procesem przeglądu i rozpatrywania przez komisje oraz wyborców" – powiedział w oświadczeniu dyrektor tej instytucji Todd Martin.

"Decyzja, kto zasługuje na wprowadzenie do Hall of Fame, spoczywa na Oficjalnej Grupie Głosowania, grupie niezależnych wyborców, którzy pochodzą z różnych środowisk w sporcie. Wszyscy mają dużą wiedzę na temat historii sportu" - dodał.

KG, PAP