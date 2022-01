Po wygranym ligowym spotkaniu w Iławie z Indykpolem AZS Olsztyn siatkarze z Bełchatowa wyjechali do Warszawy, skąd mieli wylecieć do Bułgarii na mecz Pucharu CEV. W niedzielę 9 stycznia okazało się, że by opuścić Polskę, ekipa musi się poddać testom PCR na koronawirusa – z powodu zmiany przepisów bułgarskich nie wystarczają bowiem certyfikaty szczepień na Covid-19. Później okazało się jednak, że aż sześciu zawodników ma wynik niejednoznaczny. Ostatecznie do samolotu wsiadło jedynie ośmiu graczy PGE Skry. Tylu zawodników jednak może przystąpić do wtorkowego meczu i wyjdzie na boisko przeciwko Neftochimikowi.

W 1/16 finału Pucharu CEV PGE Skra pewnie wyeliminowała Duklę Liberec. W meczu u siebie bełchatowianie wygrali 3:0, na wyjeździe oddali rywalom tylko jednego seta. Od tamtej pory zagrali sześć spotkań - pięć ligowych oraz jedno w Pucharze Polski. Siatkarze prowadzeni przez serbskiego szkoleniowca Slobodana Kovaca przegrali w tym czasie tylko jedno - w PlusLidze z Aluronem CMC Wartą Zawiercie (2:3).



Forma Skry idzie w górę, o czym świadczy pięć zwycięstw z rzędu. Jednak w obliczu problemów kadrowych, z którymi sztab musi zmierzyć się w Bułgarii, spotkanie z Neftochimikiem może być trudniejsze niż się spodziewano.



Ekipa z Burgas w poprzedniej rundzie wyeliminowała Chenois Genewa (3:2, 3:1). W bułgarskiej SuperLidze po jedenastu rozegranych spotkaniach zajmuje trzecie miejsce w tabeli (dziewięć zwycięstw, dwie porażki).

Klub z Bełchatowa do tej pory czterokrotnie grał w Pucharze CEV. Najdalej doszedł do półfinału w sezonie 2013/14.

Mecz Pucharu CEV w Burgas zaplanowano na wtorek 11 stycznia o godz. 18 czasu polskiego. Rewanż w Bełchatowie odbędzie się 18 stycznia. Relacja i wynik na żywo z obu spotkań na Polsatsport.pl.

KG, Polsat Sport