Nikola Grbić został nowym selekcjonerem kadry siatkarzy. Jakie cele zarząd PZPS postawił przed serbskim trenerem? - My czekamy na igrzyska olimpijskie. To jest cel numer jeden - medal igrzysk olimpijskich, najlepiej złoty. Po drodze są jednak mistrzostwa świata, gdzie bronimy tytułu. Mam nadzieję, że zwyciężymy po raz kolejny - powiedział w studiu Polsatu Sport Sebastian Świderski.

W środę 12 stycznia Grbić został oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem męskiej reprezentacji Polski. Informację przekazali podczas konferencji prasowej członek zarządu PZPS Tomasz Paluch oraz prezes PZPS Sebastian Świderski.

Ten ostatni kilkanaście minut później był gościem Marcina Lepy w studiu Polsatu Sport. - Jakie warunki miał Nikola Grbić? Jakie warunki oprócz medali najbliższych imprez postawił prezes PZPS? - zapytał prowadzący studio.

- Oczywiście każda impreza to jest dla nas walka o najwyższe cele i o medale. Bez tego nie mogło się obejść. My czekamy na igrzyska olimpijskie. To jest cel numer jeden - medal igrzysk olimpijskich, najlepiej złoty. Po drodze są jednak mistrzostwa świata, gdzie bronimy tytułu. Mam nadzieję, że zwyciężymy po raz kolejny - powiedział Świderski.

Prezes PZPS zdradził również, że nowy trener ma plan na wprowadzanie do kadry młodych graczy. - Trener Grbić mówi też, że on chce powoli wprowadzać młodych zawodników, a nie tylko bazować na określonej grupie graczy. Mamy fantastyczną grupę U-22, którą w tym roku czekają mistrzostwa Europy w Polsce. Mamy potencjał, tylko po prostu trzeba takich siatkarzy wykorzystywać - dodał były reprezentant Polski, a obecnie sternik związku.

psl, Polsat Sport