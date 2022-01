Leonardo Bonucci nie wytrzymał. Piłkarz odepchnął rzecznika prasowego (WIDEO)

Spotkanie o Superpuchar Włoch dostarczyło kibicom niesamowitych emocji. Po regulaminowych 90 minutach na tablicy wyświetlał się wynik 1:1 i taki stan rzeczy trwał jeszcze przez ponad pół godziny. Wszystko wskazywało na to, że kibice zgromadzeni na Stadio Giuseppe Meazza będą świadkami serii rzutów karnych, jednak w 121. minucie fatalny błąd popełnił Alex Sandro, a z prezentu skorzystał Alexis Sanchez, z bliska pakując piłkę do bramki obok bezradnego Mattii Perina.

Jeszcze bardziej bezradny był Bonucci, który całą sytuację obserwował zza linii bocznej boiska. Massimiliano Allegri chciał wprowadzić doświadczonego reprezentanta Włoch na konkurs rzutów karnych, jednak ostatecznie nie zdążył, właśnie ze względu na bramkę Sancheza. Frustrację piłkarza dodatkowo pogłębił fakt, że za jego plecami euforycznie cieszył się rzecznik prasowy Interu - Cristiano Mozillo. Taki obrót spraw całkowicie wyprowadził Bonucciego z równowagi i w pewnym momencie odwrócił się i odepchnął cieszącego się przeciwnika. Nie wiadomo jednak, czy piłkarza zdenerwowało po prostu samo zachowanie rzecznika, czy też ten ostatni powiedział do niego coś, co mogło go rozwścieczyć.

Całą sytuację uchwyciły kamery, więc wina zawodnika jest ewidentna.

Dzięki zwycięstwu Inter sięgnął po szósty Superpuchar Włoch w historii klubu. Rekordzistą pod względem liczby tego typu trofeów w klubowej gablocie jest z kolei Juventus, który ma ich na koncie 9. Występujący w "Starej Damie" Wojciech Szczęsny spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych.

Gol Alexisa Sancheza i zachowanie Leonardo Bonucciego w załączonym materiale wideo.

AŁ, Polsat Sport