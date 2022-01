Polak stoczył w zeszłym roku tylko jeden pojedynek. W maju pokonał na punkty Vladimira Reznicka. Teraz przed nim znacznie poważniejsze wyzwanie, gdyż 19 lutego po drugiej stronie ringu stanie Niemiec Artur Mann, który w swojej karierze przegrał dwa razy i to z poważnymi rywalami. Najpierw zastopował go Kevin Lerena, a następnie Mairis Briedis. W obu przypadkach w stawce znajdował się pas mistrza świata.

Zobacz także: Pub Conora McGregora został napadnięty. Mogło dojść do tragedii

Niemiec urodzony w Kazachstanie dziewięć razy wygrywał przed czasem. Tyle samo nokautów ma na koncie Polak, jednak po raz ostatni przed czasem wygrał w 2017 roku, kiedy to jego uderzeń nie wytrzymał Petar Mrvalj.

Gala PBP 5 odbędzie się 19 lutego we Wrocławiu.

Stawką walki będą pasy WBA Continental i IBO InterContinental w wadze junior ciężkiej.

- To dobry rywal dla Jeżewskiego. To znane nazwisko. Mann chce się odbudować po porażce z Briedisem. Nie ma tutaj faworyta, to walka 50 na 50 - powiedział Fiodor Łapin

- Nie mam faworyta w tym starciu. To równa walka, więc w podobny sposób oceniam umiejętności oraz miejsce w karierze obu pięściarzy. Zarówno jednemu, jak i drugiemu powinno zależeć na wygranej - dodał Przemysław Saleta.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jb, Polsat Sport