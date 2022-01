Grbić na początku powiedział, czym dla niego jest szansa poprowadzenia reprezentacji Polski.

- Chciałbym powiedzieć, że jestem niesamowicie zaszczycony, że wybrano mnie spośród wielu innych wspaniałych szkoleniowców, na pierwszego trenera kadry narodowej - stwierdził.

Nowy selekcjoner nakreślił też cele dla swoich podopiecznych.

- Oczywiście nasz plan jest zawsze taki sam: grać na maksimum naszych możliwości, osiągnąć najlepsze wyniki na każdym z turniejów - powiedział.

Grbić stwierdził, że bardzo cieszy się z powrotu do Polski. Warto bowiem przypomnieć, że serbski szkoleniowiec już w przeszłości miał styczność z naszą siatkówką. Był trenerem ekipy Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, z którą sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. Udało mu się również wygrać Puchar Polski oraz dwukrotnie zwyciężyć w Superpucharze Polski.

- Jest to dla mnie ogromna przyjemność wrócić do Polski i znów tu pracować, ponieważ ostatnie dwa lata były najlepszym doświadczeniem w całej mojej karierze trenerskiej. Wracam tu znaleźć zawodników, członków sztabu a przede wszystkim przyjaciół - ocenił.

Na koniec nowy selekcjoner siatkarzy zwrócił się bezpośrednio do kibiców reprezentacji.

- Kibicom chciałbym powiedzieć, że liczę na to, że będziecie kontynuowali to, jacy jesteście i że będziecie przychodzić do hal, aby nas wspierać. Mam nadzieję, że w zamian damy Wam świetną rozrywkę, a co najważniejsze wyniki. Nie mogę się doczekać pracy i bycia z Wami. Do zobaczenia wkrótce - podsumował.

I kolejna niespodzianka! 🎁 Specjalnie dla Was mamy kilka słów od nowego trenera reprezentacji Polski mężczyzn: Nikoli Grbicia 😎 pic.twitter.com/s1JAM7mwm1 — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) January 12, 2022

AA, Polsat Sport