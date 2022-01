Maciej Jankowski, który jeszcze do niedawna grał na ekstraklasowych boiskach, trafił do czwartoligowej Wieczystej Kraków. 32-letni pomocnik związał się z krakowskim klubem dwuipółletnim kontraktem. Jankowski tym samym dołączył do plejady gwiazd, która gra w Wieczystej. Liderami ekipy ze stolicy Małopolski są Sławomir Peszko i Radosław Majewski.