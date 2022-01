Pekin 2022: Holenderska snowboardzistka wypełniła kryteria, ale na igrzyska nie pojedzie

Holenderska snowboardzistka Isabelle Hanssen, specjalizująca się w konkurencji halfpipe, po raz trzeci wypełniła międzynarodowe kryteria olimpijskie, a mimo to nie pojedzie na igrzyska do Pekinu, bo nie otrzymała nominacji krajowego komitetu olimpijskiego (NOC NSF).

Podobnie było w 2014 i 2018 r. Obecnie 27-letnia zawodniczka nie ukrywa swego rozczarowania.

"Zakwalifikowałam się do igrzysk trzeci raz i trzeci raz nie pojadę. Podobnie było w 2014 i 2018 r. Nasze narodowe kryteria kwalifikacji są oparte wyłącznie o szanse medalowe, a w snowboardzie mamy jedne z czterech najbardziej restrykcyjnych na świecie. W trzech innych federacjach powodem tego jest nadmiar kandydatów. Tutaj, w Holandii, jestem jedyną zawodniczką" - napisała Hanssen, dodając, że uprawianiu dyscypliny poświęciła mnóstwo energii, miłości i... pieniędzy w całym swym nastoletnim i dorosłym życiu.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzyni olimpijska w snowboardzie wybiera kwarantannę zamiast szczepienia

Dziennikarze portalu insidethegames.biz. poprosili o komentarz Holenderski Komitet Olimpijski, ale nie otrzymali odpowiedzi.

"Nie jestem najlepszą w halfpipe, ale wywalczyłam miejsce i zasłużyłam na to, by jechać na olimpiadę. W kraju bez gór, bez śniegu, bez obiektu treningowego, bez wsparcia oczekuje się, że będę najlepsza (na świecie - przyp. red.). To chory system" - dodała.

Holenderka najwyższe w karierze, 11. miejsce w Pucharze Świata zajęła w 2019 roku w Nowej Zelandii. Regularnie melduje się w czołowej "20" tych zawodów.

Trzon reprezentacji Holandii na igrzyska w Pekinie stanowią łyżwiarze szybcy i specjaliści short tracku. Podobnie było w Pjongczangu w 2018 r., gdzie drużyna narodowa składała się z 33 sportowców, z których 29 reprezentowało dyscypliny łyżwiarskie. Holendrzy wywalczyli 20 medali, w tym osiem złotych. Na podium 17 razy stawały panczenistki i panczeniści, a trzy medale przypadły przedstawicielom short tracku.

MC, PAP