EBL: Pewne zwycięstwo WKS Śląska nad Asseco Arką

Początek spotkania był nerwowy dla obu drużyn, ale to WKS Śląsk był stroną z ofensywną inicjatywą. Głównie dzięki trafieniom Ivana Ramljaka szybko uciekali na sześć punktów. Asseco Arka nieźle spisywała się w kontrze i potrafiła odrobić część strat po akcjach Filipa Dylewicza i Anthony’ego Durhama. Ostatecznie dzięki zagraniom Aleksandra Dziewy i Łukasza Kolendy po 10 minutach było 19:14. W drugiej kwarcie zespół trenera Andreja Urlepa uciekał ponownie nawet na osiem punktów, ale trójkami odpowiadali Dylewicz oraz Marcin Kowalczyk. Wrocławianie całkowicie kontrolowali jednak wydarzenia na parkiecie. Po kolejnych trafieniach Dziewy i Kantera pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 38:29.

Na początku trzeciej kwarty gdynianie zanotowali kilka strat, a WKS Śląsk świetnie to wykorzystał i miał serię 6:0. Po późniejszych wsadach Ivana Ramljaka przewaga gospodarzy wynosiła aż 19 punktów. Zespół trenera Milosa Mitrovicia nie była w stanie w tym fragmencie nawiązać rywalizacji. Po 30 minutach było 68:43. Jacobi Boykins w kolejnej części spotkania starał się lekko poprawić sytuację swojej drużyny, ale nie do końca to wychodziło. Bardzo dobrze prezentowali się Justice oraz Dziewa, a swoje akcje dokładał też ponownie Kolenda. Ostatecznie wrocławianie zwyciężyli 86:63.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Kodi Justice z 18 punktami, 3 zbiórkami i 3 asystami. W ekipie gości wyróżniał się Jacobi Boykins, który rzucił 17 punktów.

Śląsk Wrocław – Asseco Arka Gdynia 86:63 (19:14, 19:15, 30:14, 18:20)

Punkty:

Śląsk Wrocław: Kodi Justice 18, Łukasz Kolenda 16, Aleksander Dziewa 13, Ivan Ramljak 13, Jakub Karolak 9, Kerem Kanter 7, Martins Meiers 4, Travis Trice 2, Kacper Gordon 2, Jan Wójcik 1, Michał Gabiński 1;

Asseco Arka Gdynia: Jacobi Boykins 17, Filip Dylewicz 10, Anthony Durham 7, Dominik Wilczek 6, Marcin Kowalczyk 6, Adrian Bogucki 5, Bartłomiej Wołoszyn 4, Adam Hrycaniuk 4, Wojciech Tomaszewski 4, Olaf Perzanowski 0.

plk.pl