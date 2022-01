Pora na pierwszą galę UFC w 2022 roku. Największa organizacja MMA na świecie przywita nowy rok kolejnym wydarzeniem organizowanym w UFC Apex w Las Vegas. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Calvin Kattar (22-5, 11 KO, 2 SUB) i Giga Chikadze (14-2, 9 KO, 1 SUB). Transmisja gali UFC Vegas 46: Kattar - Chikadze w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Kattar po raz drugi z rzędu wystąpi w pierwszej w roku walce wieczoru UFC. 12 miesięcy temu "The Boston Finisher" zmierzył się z Maxem Hollowayem. Pojedynek przebiegał pod absolutne dyktando Hawajczyka. Zdaniem wielu branżowych mediów "Blessed" zapracował na nagrodę za najlepszy występ 2021 roku. Po tej porażce Kattar miał rok przerwy od startów. W sobotę postara się wrócić na zwycięskie tory. Na jego drodze stanie jednak znajdujący się na fali wznoszącej Chikadze.

Gruzin stoczył dotąd siedem pojedynków w UFC i wszystkie wygrał. W trzech ostatnich starciach "Ninja" spektakularnie nokautował rywali. Pod koniec sierpnia 33-latek pokonał przez TKO w trzeciej rundzie wybitnego specjalistę od stójki Edsona Barbozę. Chikadze stopniowo pnie się w rankingu kategorii piórkowej. Obecnie plasuje się na ósmej pozycji. Kattar jest piąty, a zatem reprezentant Gruzji stanie przed wielką szansą wskoczenia do TOP 5.

Obaj zawodnicy preferują stójkę. Bazowym stylem Kattara jest boks, zaś Chikadze to utytułowany kick-boxer. Możemy zatem spodziewać się spektakularnych wymian. Niewykluczone, że jedna z nich zakończy się widowiskowym nokautem.

Oprócz main eventu w karcie głównej UFC Vegas 46 znalazło się pięć starć.

Transmisja karty głównej gali UFC Vegas 46: Kattar - Chikadze w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta walk:

Karta główna (01:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):



65,8 kg: Calvin Kattar (22-5, 11 KO, 2 SUB) - Giga Chikadze (14-2, 9 KO, 1 SUB)

120,2 kg: Chase Sherman (15-8, 14 KO) - Jake Collier (12-6, 5 KO, 3 SUB)

56,7 kg: Brandon Royval (12-6, 3 KO, 8 SUB) - Rogério Bontorin (17-3, 3 KO, 11 SUB)

56,7 kg: Katlyn Chookagian (16-4, 2 KO, 1 SUB) - Jennifer Maia (19-7-1, 4 KO, 6 SUB)

70,3 kg: Dakota Bush (8-3, 2 KO, 4 SUB) - Viacheslav Borshchev (5-1, 4 KO)

65,8 kg: Joanderson Brito (12-2-1, 5 KO, 5 SUB) - Bill Algeo (14-6, 3 KO, 6 SUB)

Karta wstępna (22:00):



83,9 kg: Jamie Pickett (12-6, 8 KO, 1 SUB) - Joseph Holmes (7-1, 2 KO, 5 SUB)

77,1 kg: Ramiz Brahimaj (9-3, 9 SUB) - Court McGee (20-10, 5 KO, 6 SUB)

61,2 kg: Brian Kelleher (23-12, 8 KO, 10 SUB) - Saidyokub Kakhramonov (9-2, 3 KO, 4 SUB)

65,8 kg: TJ Brown (15-8, 4 KO, 9 SUB) - Charles Rosa (14-6, 3 KO, 8 SUB)

mtu, Polsat Sport