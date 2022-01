Fortuna oglądał sobotni konkurs wspólnie z Józefem Łuszczkiem, mistrzem świata w biegach narciarskich z 1978 roku. Jak powiedział PAP, obaj niezwykle przeżywali występ Biało-Czerwonych.

- Bardzo obaj kibicujemy naszym chłopakom, bo to przecież świetni skoczkowie, więc z pewnością stać ich na więcej niż szóste miejsce. Oczywiście, towarzyszą temu teraz jeszcze większe emocje, ponieważ wyraźnie z ich formą nadal dzieje się coś niedobrego. Skaczą nierówno, co w tym momencie sezonu było wcześniej nie do pomyślenia - ocenił.

Dodał, że na pytania w tej kwestii - i to szybko - powinni sobie odpowiedzieć Adam Małysz, Apoloniusz Tajner i trener Michal Dolezal.

- Czasu, żeby poznać przyczyny i je wyeliminować jest już teraz naprawdę niewiele, bo igrzyska w Pekinie startują przecież za 20 dni - podkreślił mistrz olimpijski i świata z 1972 roku.

Były skoczek nie krył, że dodatkowo stresuje go - jak powiedział - pech, który prześladuje np. Kamila Stocha.

- Dopiero co wyszedł z zapalenia zatok, wrócił do skakania i widać było postęp, a tu masz - skręcona kostka. Mam tylko nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia, bo w to, że po takiej przerwie ruszy "z kopyta", nie wątpię ani przez sekundę - zapewnił.

Niedzielny konkurs indywidualny będzie ostatnią okazją do dokonania wyboru zawodników na igrzyska. Fortuna podkreślił, że w tej sytuacji nie zazdrości sztabowi konieczności podjęcia decyzji już teraz.

- W tej sytuacji to bardzo trudne zadanie. Podobnie było przed konkursem drużynowym w Zakopanem, chociaż ja pewnie po treningach wybrałbym Maćka Kota. Mnie osobiście, oczywiście oprócz trzonu kadry, podoba się Paweł Wąsek, bo robi postępy i mógłby nam w Chinach sprawić niespodziankę. Reszta jest dziś dla mnie wielką niewiadomą - podsumował.

W niedzielę w Zakopanem o godzinie 14:30 rozpoczną się kwalifikacje, odwołane w piątek z powodu porywistego wiatru. Pierwszą serię konkursu indywidualnego zaplanowano na 16:00.

MC, PAP