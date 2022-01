"Cała kadra prezentuje ten sam, nierówny poziom"

Biało-czerwoni wystąpili bez Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Trzykrotny mistrz olimpijski skręcił kostkę na rozgrzewce przed środowym treningiem i przechodzi intensywną rehabilitację, a nowotarżanin przebywa na kwarantannie po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19.

ZOBACZ TAKŻE: Kontuzja mistrza olimpijskiego na treningu w Zakopanem. Nie pojedzie na igrzyska?

W sobotę drużyna w składzie Piotr Żyła, Stefan Hula, Jakub Wolny i Paweł Wąsek straciła do najlepszych Słoweńców aż 139,6 pkt.

"Czyli jest źle, bo wszyscy nasi dostali od najlepszych po około 10 metrów. Patrząc na to bardzo emocjonalnie mógłbym powiedzieć: ta czy inna czwórka byłoby to samo" - powiedział Długopolski.

Zapytany o szanse biało-czerwonych w niedzielnym konkursie indywidualnym powiedział, że na "dziesiątkę" nie ma raczej co liczyć.

"Chociaż sprawiłoby mi to dużą radość, to patrząc realnie jakoś tego nie widzę. Zwłaszcza, że może być trochę mocniejszy wiatr, a gdy forma słaba to przeszkadza każdy podmuch" - podsumował olimpijczyk z Sapporo (1972) i Lake Placid (1980), wieloletni sędzia FIS i trener skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej.

Na godz. 16 zaplanowano zawody indywidualne. Półtorej godziny wcześniej rozpoczną się kwalifikacje.

Prawdopodobnie jeszcze przed konkursem sztab polskiej kadry ogłosi nazwiska pięciu zawodników, którzy polecą na igrzyska olimpijskie do Pekinu.

psl, PAP