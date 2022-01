UFC Vegas 46: Calvin Kattar pokonał Gigę Chikadze. Wyniki gali

Calvin Kattar (23-5, 11 KO, 2 SUB) pokonał Gigę Chikadze (14-3, 9 KO, 1 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów w walce wieczoru UFC Vegas 46. Walka była niezwykle efektowna, ale przewaga Kattara po pięciu rundach nie podlegała dyskusji. Byłą to pierwsza gala UFC zorganizowana w 2022 roku.