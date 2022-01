Cezary Kulesza i Adam Nawałka mieli spotkać się kilkukrotnie, a pod koniec zeszłego tygodnia dogadać wszelkie szczegóły związane z kontraktem. Według portalu sportowy24.pl były piłkarz m.in. Wisły Kraków początkowo miał żądać wpisania do umowy kwoty około 200 tysięcy złotych miesięcznie netto. Ostatecznie stanęło na 200 tys. zł, lecz brutto.

To byłoby sporo mniej w porównaniu do zarobków Paula Sousy w kadrze. Z informacji, do których niegdyś dotarł Roman Kołtoń, wynikało, że Portugalczyk mógł liczyć na 70 tysięcy euro, czyli ponad 300 tysięcy złotych miesięcznie.

