W 1/8 finału zagra 13 drużyn z PlusLigi. Odpadł jedynie MKS Ślepsk Malow Suwałki, który niespodziewanie uległ ekipie ze Świdnika 1:3. Stawkę uzupełnią trzej przedstawiciele Tauron 1. Ligi: wspomniany Polski Cukier Avia Świdnik oraz Mickiewicz Kluczbork i Legia Warszawa.

Sześć z ośmiu spotkań zostanie rozegranych w środę 19 stycznia, jedno dzień później – w czwartek. Rywalizację w tej fazie rozgrywek zakończy tydzień później hitowe starcie PGE Skra Bełchatów – Asseco Resovia.

Zwycięzcy spotkań 1/8 finału awansują do ćwierćfinałów, które zaplanowano na 2 lutego. Cztery najlepsze drużyny będą rywalizowały w turnieju Final Four Pucharu Polski siatkarzy 2022, który zostanie rozegrany w dniach 26–27 lutego w hali Orbita we Wrocławiu.

Terminarz 1/8 finału Tauron Pucharu Polski siatkarzy:



2022-01-19: Mickiewicz Kluczbork – GKS Katowice (środa, godzina 18.00)

2022-01-19: Polski Cukier Avia Świdnik – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 18.00)

2022-01-19: Legia Warszawa – Jastrzębski Węgiel (środa, godzina 18.00; transmisja – Polsat Box Go)

2022-01-19: Trefl Gdańsk – Cuprum Lubin (środa, godzina 18.30)

2022-01-19: Projekt Warszawa – LUK Lublin (środa, godzina 19.00)

2022-01-19: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Indykpol AZS Olsztyn (środa, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-20: Cerrad Enea Czarni Radom – Stal Nysa (czwartek, godzina 18.00)

2022-01-26: PGE Skra Bełchatów – Asseco Resovia (środa, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI TAURON PUCHARU POLSKI SIATKARZY

RM, Polsat Sport