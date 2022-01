Ostatni weekend lutego będzie wielkim świętem polskiej ligowej siatkówki. 26 i 27 lutego w hali Orbita we Wrocławiu rozegrany zostanie turniej finałowy TAURON Pucharu Polski Mężczyzn. Trofeum broni Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. To jubileuszowe rozgrywki – w tym roku obchodzimy 90-lecie tych rozgrywek w naszym kraju.

Turniej finałowy TAURON Pucharu Polski wraca do Wrocławia po trzech latach przerwy. Po raz ostatni stolica Dolnego Śląska gościła najlepsze drużyny rozgrywek w 2019 roku. Rok później, z powodu wybuchu pandemii, rywalizacji o Puchar Polski nie udało się dokończyć, a z kolei w 2021 roku turniej finałowy odbył się w Krakowie.

– Z wielką radością możemy ogłosić powrót turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski do Wrocławia. Mamy w pamięci wiele fantastycznych momentów gry o Puchar Polski w tym mieście. Wrocław to bardzo ważne miasto na siatkarskiej mapie Polski i cieszę się, że kibice w tym mieście będą mogli obejrzeć pasjonujący turniej o to ważne trofeum – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A.

W 2019 roku, gdy ostatni raz turniej finałowy odbywał się we Wrocławiu, najlepsza okazała się Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Najlepsza drużyna poprzedniego sezonu CEV Ligi Mistrzów również teraz będzie bronić wywalczonego przed rokiem TAURON Pucharu Polski. Najpierw jednak musi dostać się do finałowej czwórki. Wszystkie drużyny, które będą walczyć we Wrocławiu o TAURON Puchar Polski, poznamy w pierwszym tygodniu lutego.

W tym sezonie zmieniony został regulamin rozgrywek o TAURON Puchar Polski, a w do gry w pierwszej rundzie, oprócz zwycięzców z eliminacji regionalnych, przystąpiły wszystkie drużyny TAURON 1. Ligi i PlusLigi.

– Uznaliśmy, że należy jeszcze bardziej wzmocnić rangę rozgrywek o TAURON Puchar Polski. Drużynom z najwyższej klasy rozgrywkowej doszedł udział w jeszcze jednej rundzie, ale jestem przekonany, że dla dobra naszej dyscypliny, jej rozwoju i wykorzystania potencjału w przyszłości jest bardzo ważne, że wielkie plusligowe ekipy zagościły w mniejszych ośrodkach i mogły pokazać się kibicom – dodaje Popko.

Pierwszy raz rozgrywki o Puchar Polski przeprowadzono dziewięćdziesiąt lat temu – w 1932 roku. Rozgrywki trzykrotnie notowały kilkuletnie przerwy, ale od sezonu 1980/1981 odbywają się już rokrocznie. Na liście zdobywców Pucharu Polski w siatkówce mężczyzn jest 27 zespołów – najwięcej razy to trofeum zdobywały: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (8) oraz PGE Skra Bełchatów i Indykpol AZS Olsztyn (po 7).

Transmisje meczów na sportowych antenach Polsatu.

CM, Informacja prasowa