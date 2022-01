Transfery... Czy konieczna jest zmiana przepisów?

Zima jest w krajowej piłce specyficzną porą roku. Ligi nie grają, drużyny przygotowują do wiosennej rundy rozrywek, a w gabinetach prezesów i agencji menadżerskich trwają wielkie zbrojenia personalne. Oprócz ruchów na tu i teraz, myśli się również o przyszłości i letnim oknie transferowym. W piłce nożnej kontrakty są najczęściej ważne do końca czerwca, gdy kończą się rozgrywki, dlatego częstą praktyką jest podpisywanie już teraz umów, które wejdą w życie od 1 lipca. Takie rozwiązanie dopuszczają przepisy. Na stronie prawopilkarskie.pl czytamy, iż: “zawodnik może zawrzeć kontrakt z nowym klubem piłkarskim w trzech przypadkach:

a) kiedy jego kontrakt z aktualnym klubem wygasł,

b) kiedy jego kontrakt z aktualnym klubem wygaśnie w ciągu 6 najbliższych miesięcy,

c) kiedy kontrakt z aktualnym klubem został rozwiązany na mocy pisemnego oświadczenia zawodnika i klubu piłkarskiego".

Chciałem się zająć wytłuszczonym punktem b. Co chwilę dowiadujemy się o piłkarzach, którzy już teraz związują się kontraktem z nowym pracodawcą, od kolejnego sezonu, bez kwoty odstępnego dla dotychczasowego klubu. Najnowszy przykład to John Souttar, obrońca szkockiego klubu Hearts, który właśnie podpisał kontrakt z Rangers, ważny od 1 lipca 2022 r.

Kibice z Glasgow się cieszą, ci z Edynburga pomstują, nazywając Souttara "szczurem" i "zdrajcą". Kwestionowane jest zaangażowanie z jakim obrońca będzie grał dla "Serc" do końca rozgrywek, zwłaszcza w meczach z Rangers i z najgroźniejszym ich rywalem do tytułu Celtikiem. Sytuacja zrobiła się toksyczna, w tej sytuacji nie ma wygranych. Nie znam Johna Souttara, ale musi przez najbliższe miesiące mieć bardzo grubą skórę, gdyż słowa, które usłyszy od kibiców własnej drużyny przez najbliższe miesiące, nie będą należeć do kulturalnych. Latem przyjdzie ukojenie, gdy na rachunek bankowy zacznie wpływać okrągła kwota, ale na razie za oknem leży śnieg.

