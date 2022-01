Transfer Lionela Messiego z FC Barcelona do Paris Saint-Germain był jednym z największych piłkarskich wydarzeń 2021 roku. Być może Argentyńczyk wróci na Camp Nau. Podobno naciska na to jego żona.

W PSG wiązano ogromne nadzieje z przyjściem Messiego. To on miał być liderem drużyny pełnej gwiazd, tymczasem na razie rozczarowuje...

Od czasu do czasu pojawiają się głosy, że Messi nie jest szczęśliwy w Paryżu. Jak zauważył dziennik "El Nacional", na pobyt we Francji narzeka także jego żona Antonella Roccuzzo. Według dziennikarzy, miała mu powiedzieć, że nie chce już mieszkać w Paryżu i marzy jej się powrót do Barcelony.

Ewentualny transfer Argentyńczyka byłby trudny do przeprowadzenia. On sam ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2023 roku, więc PSG z pewnością chciałoby na nim zarobić. Na dodatek, "Duma Katalonii" przeżywa kłopoty finansowe.

Messi od momentu przenosin do PSG rozegrał jedenaście meczów w Ligue 1, w których strzelił zaledwie jednego gola. Lepiej spisuje się w Lidze Mistrzów. Tam jego bilans to sześć spotkań i pięć bramek.

MC, Polsat Sport