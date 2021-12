Złota Piłka po raz siódmy trafiła w ręce Leo Messiego. Zdarzenie to zaskoczyło wielu fanów futbolu, którzy oczekiwali zwycięstwa Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, zdziwiony sytuacją był nawet syn gwiazdora PSG. - Dlaczego ją wygrałeś? - zapytał 9-latek. Zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniu, które umieszczono w sieci.

Minął już tydzień od gali "France Football", podczas której Messi odebrał Złotą Piłkę. To siódma nagroda, która trafiła do Argentyńczyka. W głosowaniu wyprzedził on m.in. Lewandowskiego i Jorginho.

Wielu ekspertów, dziennikarzy i kibiców nie zgadza się z tym wyborem. Zaskoczony był nim także syn piłkarza Paris Saint-Germain. Do sieci wyciekło nagranie, na którym przedstawiona jest krótka wymiana zdań między nim a ojcem.

Mały Thiago zapytał Messiego, kiedy wygrał Złotą Piłkę. - Dzisiaj - odpowiedział piłkarz. Kolejne pytanie przysporzyło mu jednak znacznie więcej kłopotu. - Dlaczego? - zapytał poważnie syn gwiazdora. - Nie wiem - odparł wyraźnie zaskoczony.

😂 La reacción de Thiago Messi al descubrir que su papá había ganado un nuevo Balón de Oro ⚽ pic.twitter.com/H3ZDRym3tO — Filo.news (@filonewsOK) December 4, 2021

"France Football" przyznaje swoją nagrodę już od 1956 roku. W latach 2010-15 magazyn i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyróżniały wspólnie jednego zawodnika Złotą Piłką FIFA, ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie. Głosują dziennikarze z ok. 180 krajów. W ubiegłym roku "France Football" odwołał plebiscyt z uwagi na pandemię koronawirusa.

CM, Polsat Sport