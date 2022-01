O tym, że Szpilka planuje debiut w MMA, mówiło się od kilku lat. Pięściarz z Wieliczki rozpoczął już nawet treningi parteru, jednak po chwili je porzucił, wracając do boksu. Wszystko wskazuje na to, że tym razem Szpilka faktycznie postanowił się przerzucić na MMA, o czym poinformował w jednym z wywiadów.



- Na razie obraziłem się na boks. Nie boksuję, wrócę w MMA - przyznał w rozmowie z kanałem To Jest Boks.



Kibice natychmiast zaczęli zastanawiać się, w jakiej organizacji "Szpila" zadebiutuje w MMA. W przeszłości Martin Lewandowski, jeden z szefów KSW, podkreślał, że federacja jest zainteresowana angażem Szpilki, gdy ten zdecyduje się zmienić dyscyplinę sportu. Partnerka 32-latka, Kamila Wybrańczyk swoje pojedynki w MMA toczy natomiast we freakowej organizacji FAME MMA.

Szpilka na zawodowych ringach stoczył 29 pojedynków, z czego 24 wygrał. Pięciokrotnie przegrywał swoje starcia, w tym między innymi o mistrzostwo świata WBC w kategorii ciężkiej w 2016 roku, kiedy musiał uznać wyższość Deontaya Wildera. Swój ostatni pojedynek przegrał natomiast z Łukaszem Różańskim.

BS, Polsat Sport