Czy Tyson Fury odejdzie, a Vasyl Łomaczenko znów zostanie mistrzem?

Urodziny wielkich pięściarzy. Kto w środku zimy zobaczy w USA walkę dwóch afrykańskich pięściarzy wagi junior ciężkiej; pojedynek o "pas” WBA, którego nie powinno być oraz czy Łomaczenko w 2022 roku będzie znowu mistrzem świata, Pacquaio wróci do boksu, a Tyson Fury pożegna się będąc na topie - to tematy najnowszego "Z narożnika PG".

Boks urodzinowy!

17 stycznia to był dzień naprawdę mocnych urodzin w świecie boksu. Najważniejsze z nich to oczywiście należące do uważanego przez wielu za najlepszego w historii, mającego status legendy na i poza ringiem, już zmarłego Muhammada Ali (80 lat/1942). Tego samego dnia, ale znacznie później (35/1987) urodził się dzisiejszy champion wagi ciężkiej, mistrz świata WBA, IBF i WBO Ukrainiec Ołeksandr Usyk. Mówiąc o urodzinach 17 stycznia, nie można też zapominać o świetnym Meksykaninie, także mistrzu świata: Marco Antonio Barrerze (48/1974).

Afryka walczy w zimie w stanie Ohio

To się zdarza raczej rzadko, a już jeśli chodzi o wagę junior ciężką, prawie nigdy - dwóch reprezentantów Afryki walczyć będzie o tytuł mistrza świata World Boxing Council w amerykańskim stanie Ohio. Ilunga Makabu (Kongo/28-2, 25 KO), obrońca tytułu po wygranej z Michałem Cieślakiem, zmierzy się z reprezentującym Republikę Południowej Afryki Thabiso Mchunu (23-5, 13 KO).

Oprócz prawdziwej walki o pas, na którą obaj pięściarze zasłużyli, w Warren wyjdą na ring "mistrzowie" WBA wagi ciężkiej, których w pojedynku o taką stawkę być nie powinno: Trevor Bryan (21-0, 15 KO) i będący poza setką (!) rankingu boxrec Jonathan Guidry (17-0-2, 10 KO). Żadna ze stacji telewizyjnych nie była zainteresowana czy skora do zapłacenia za pokazywanie gali w swoim przekazie, więc pojedynek będzie dostępny tylko na stronie internetowej Don King Promotions, za wcale niemałe 50 dolarów. Rekordów oglądalności na plus raczej się nie spodziewam, rekord na minus może być.

Szklana Kula, 2022 rok: wraca Pacquiao, mistrz Łoma, odchodzi Tyson Fury?

Co się może zdarzyć w 2022 roku na światowych ringach? Każdy z nas ma swoje bardziej lub mniej odważne oczekiwania. Te należące do dziennikarzy CBS Sports zaliczyć trzeba do pierwszej kategorii:.

Wraca Pacquiao: "43-letni Filipińczyk zakończył karierę po porażce z Yordenisem Ugasem, ale trudno wierzyć, żebyśmy go już więcej nie zobaczyli na ringu. Pacquiao jest obecnie w trakcie kampanii prezydenckiej, ale nie jest jej faworytem - jeśli nie zostanie prezydentem Filipin, powrót na ring wydaje się nieunikniony. Nawet podczas przegranej walki z Kubańczykiem, po dwuletniej nieobecności na ringu, Pacquiao pokazał, że ciągle ma sporo szybkości i dynamiki, głównych walorów podczas jego kariery. Jeśli wróci do boksu, nadal będzie miał szansę walczyć o pas mistrza świata.

Łomaczenko znowu mistrzem: “Waga lekka jest znakomita, naładowana młodym talentami, które są przyszłością tego sportu. Pomimo tego, jest wśród nich starszy pan, który może zakończyć 2022 rok jako niekwestionowany champion wagi lekkiej. Teofimo Lopez dał plamę oddając trzy pasy George Kambososowi, a według WBC, Australijczyk zasługuje na to, żeby traktować go jak mistrza. Jak zawsze wszystkim kieruje polityka: Gervonta Davis do Australii nie poleci, Devin Haney być może, ale tym, który zrobi wszystko, żeby pasy do niego wróciły jest Łomaczenko - kto wie, czy w dalszym ciągu nie najlepiej wyszkolony pięściarz kategorii lekkiej. Ukrainiec nie jest też zawodnikiem (jak Haney), który będzie musiał obawiać się, że stanie zbyt ciężki… na wagę lekką.

Tyson Fury odchodzi na szczycie: Nie ma rzeczy, których Tyson Fury nie może zrobić. Niepokonany mistrz świata WBC już wielokrotnie powtarzał, że chce odejść z boksu po kilku walkach, ale szybko się z tych zapowiedzi wycofywał. Tym razem wszystko wskazuje na to, że jeśli będzie w stanie stoczyć w tym roku walkę i wygrać z triumfatorem pojedynku Usyk - Joshua, to skończy z boksem i będzie mógł spędzać więcej czasu z rodziną.

Przemysław Garczarczyk z USA, Polsat Sport