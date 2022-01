Coraz więcej wskazuje na to, że Jerzy Dudek zostanie jednym ze współpracowników nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Były bramkarz zamieścił na Instagramie wpis, w którym zasugerował swoje dołączenie do sztabu szkoleniowego Biało-Czerwonych.

"Nigdy nie wiesz kiedy rozpoczniesz kolejny, nowy rozdział w swoim życiu! Bądź przygotowany na zmiany" - napisał w poście Dudek. 60-krotny reprezentant Polski opatrzył wpis swoimi zdjęciami w narodowych barwach.

Wszystko wskazuje na to, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Adam Nawałka. 65-letni szkoleniowiec chciałby, aby do jego sztabu dołączyli ludzie, z którymi współpracował podczas swojej pierwszej kadencji. Są to m.in. Bogdan Zając, Jarosław Tkocz i Remigiusz Rzepka. Niemniej jednak do nowej ekipy trenerskiej najprawdopodobniej dołączą nowe twarze. W gronie kandydatów wymieniani są byli reprezentanci - Łukasz Piszczek i właśnie Dudek.

49-latek w reprezentacji Polski rozegrał 60 meczów. W swojej bogatej karierze występował w barwach m.in. Feyenoordu Rotterdam, Liverpoolu i Realu Madryt. Z "The Reds" sięgnął po zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Przygodę z piłką zakończył w 2011 roku. Dwa lata później rozegrał jeszcze jeden mecz w narodowych barwach, po czym dołączył do Klubu Wybitnego Reprezentanta.

