Przed PGE SKką Bełchatów rewanżowe starcie w Pucharze CEV. W pierwszym meczu polski zespół pokonał w osłabionym składzie na wyjeździe Neftochimika Burgas 3:2. Siatkarze Slobodana Kovaca będą chcieli jeszcze raz udowodnić swoją wyższość nad rywalami w Hali Energa. Czy uda im się ta sztuka? Transmisja meczu PGE Skra Bełchatów - Neftochimik Burgas w Polsacie Sport Extra i Polsat Box Go.

Siatkarze PGE Skry zdołali wygrać z Neftochimikiem Burgas w pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu CEV! Bełchatowianie musieli radzić sobie w Bułgarii bez nominalnego atakującego, a także z rozgrywającym z drużyny rezerw. Wszystko przez problemy wynikające z konieczności przeprowadzenia testów RT-PCR przed przylotem. Mimo tych przeciwności polski zespół zdołał doprowadzić do tie-breaku.

A w nim można było spodziewać się ostrej wymiany. I faktycznie tak było. Gra punkt za punkt, cios za cios, ale to Skra była minimalnie lepsza na zmianie stron (8:6). W decydującej fazie goście powiększyli przewagę jeszcze o dwa "oczka" (13:9). To nie był jednak koniec emocji, bowiem gospodarze zbliżyli się do polskiego zespołu na punkt (12:13). Mimo wszystko, rzutem na taśmę udało się zdobyć decydujący o zwycięstwo w meczu punkt na 15:12!



Teraz przed dziewięciokrotnymi mistrzami Polski rewanżowe starcie. Czy Skra znajdzie się w najlepszej ósemce Pucharu CEV? W poprzedniej rundzie dwukrotnie pokonała Duklę Liberec.



Transmisja meczu PGE Skra Bełchatów - Neftochimik Burgas w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:50.

PN, Polsat Sport