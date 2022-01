Australian Open: Iga Świątek - Rebecca Peterson. Relacja i wynik na żywo

W nocy ze środy na czwartek polskich fanów tenisa czekają wielkie emocje związane z występami biało-czerwonych w Australian Open. O awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju w Melbourne powalczą Iga Świątek, Magda Linette i Kamil Majchrzak.

Jako pierwsza, o godz. 1 w nocy czasu polskiego, zaprezentuje się Świątek. Rozstawiona z numerem siódmym raszynianka i Szwedka Rebecca Peterson zainaugurują tego dnia rywalizację na John Cain Arena, trzecim co do wielkości obiekcie kompleksu Melbourne Park.

20-letnia podopieczna Tomasza Wiktorowskiego udział w tej imprezie rozpoczęła od zwycięstwa nad brytyjską kwalifikantką Harriet Dart 6:3, 6:0. Teraz czeka ją konfrontacja z 82. na światowej liście Peterson. Starszą o sześć lat tenisistkę pokonała w ich jedynym dotychczas pojedynku w drugiej rundzie ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego French Open. Oddała jej wówczas łącznie zaledwie dwa gemy.

Szwedka tylko raz przeszła drugą rundę w zawodach tej rangi i miało to miejsce cztery lata temu podczas US Open. W Australian Open z kolei dwa razy wygrała mecz otwarcia, poprzednio w 2019 roku. Polka, triumfatorka French Open sprzed dwóch lat, w dwóch ostatnich edycjach zmagań na antypodach dotarła do 1/8 finału.



Relacja i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Rebecca Peterson na polsatsport.pl. Początek od godziny 1.

KG, PAP