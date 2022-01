Według informacji podanych na portalu "Sport.pl" w przypadku awansu do finału baraży eliminacji mistrzostw świata 2022 Polacy nie zagrają na Stadionie Narodowym. Gdzie zatem będą mogli wystąpić "Biało-Czerwoni"?

Reprezentacja Polski pod koniec marca 2022 roku stanie naprzeciwko Rosji w pierwszym meczu barażowym. Jeżeli uda im się zwyciężyć na wyjeździe, to w meczu decydującym o awansie zagrają już na własnym boisku. Podejmą wtedy Szwecję lub Czechy. Mimo to jeszcze nie wiadomo, gdzie takie spotkanie miałoby się odbyć.

Początkowo wydawało się, że oczywistym wyborem jest Stadion Narodowy. To on od kilku lat kojarzony jest z najważniejszymi starciami polskiej reprezentacji. "Biało-Czerwoni" jednak nie będą mogli w finale baraży wystąpić w Warszawie. Przyczyną jest konronawirus. Z powodu rozprzestrzeniającego się nowego wariantu wzrasta liczba zakażeń. Przez to szpital tymczasowy, który znajduje się na Stadionie Narodowym, nie zostanie zlikwidowany.

Propozycję innego obiektu, na którym mógłby zostać rozegrany ewentualny mecz ze Szwecją lub Czechami podał Zbigniew Boniek.

"Czyli po zwycięstwo nad Rosją (daj Bóg) to gdzie gramy? Narodowy odpada, czyli Wrocław lub Chorzów? Jak myślicie?" - napisał na swoim koncie na Twitterze były reprezentant Polski.

Czyli po zwycięstwo nad Rosją ( daj Bóg ) to gdzie gramy? Narodowy odpada czyli Wrocław lub Chorzów ?Jak myślicie? ⚽️🇵🇱⚽️ — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) January 18, 2022

Na liście propozycji pojawia się również stadion w Gdańsku.

AA, Polsat Sport