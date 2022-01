Przypomnijmy, że Piątek w tym okienku transferowym przeszedł do zespołu "Lilii" z Herthy. W stolicy Niemiec Polak nie dostawał zbyt wielu szans na grę, więc postanowił wrócić do Serie A. Mimo to okazuje się, że na Półwyspie Apenińskim były piłkarz AC Milan, również może mieć problem, by odnaleźć swoje miejsce w drużynie.

Jego największym konkurentem na pozycji napastnika jest Vlahović. Serb znajduje się obecnie na pierwszym miejscu w klasyfikacji strzelców Serie A. 21-latek już 17 razy wpisał się na listę strzelców. Jedynym piłkarzem, który strzelił tyle samo goli co on w tym sezonie, jest Ciro Immobile.

ZOBACZ TAKŻE: Czwarty w sezonie gol Szymona Żurkowskiego

W mediach mówiono o możliwym odejściu Vlahovicia jeszcze w zimowym okienku transferowym. Mimo to jak donosi Di Marzio, Fiorentina nie otrzymała satysfakcjonującej oferty od żadnego klubu. Nadmieńmy, że według informacji podanych przez włoskiego dziennikarza, "Lilie" chciały zarobić na transferze młodego napastnika około 90 milionów euro.

Można zatem założyć, że Serb pozostanie we Florencji przynajmniej do końca sezonu. To oznacza, że Piątek prawdopodobnie będzie pełnił funkcję zmiennika.

#Calciomercato, la @acffiorentina è convinta di tenere Dusan #Vlahovic fino al termine della stagione: la situazionehttps://t.co/E6R9zB7LCi — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 17, 2022

Polak zdążył już zadebiutować w nowym klubie. Na murawę wbiegł w meczu Pucharu Włoch przeciwko ekipie SSC Napoli. Już w swoim debiucie reprezentant Polski zdołał zanotować trafienie, a jego zespół - Fiorentina wygrał w Neapolu 5:2 po dogrywce.

AA, Polsat Sport