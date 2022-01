Zwycięstwa Legii i Rakowa, porażki Piasta i Cracovii. Drużyny z ekstraklasy rozegrały sparingi

Piłkarze Legii Warszawa pokonali FK Krasnodar 2:1 w sparingu, który odbył się w Dubaju, gdzie mistrzowie Polski przygotowują się do wiosennej części rozgrywek ekstraklasy. Bramki dla stołecznego zespołu zdobyli Portugalczyk Josue oraz Mateusz Wieteska.

W pierwszej połowie w rosyjskiej drużynie wystąpił Grzegorz Krychowiak.

W sobotę w sparingu Legia pokonała bułgarski Botew Płowdiw 2:0. Już w czwartek natomiast zagra z łotewską ekipą Riga FC.

Przebywający na zgrupowaniu w Turcji piłkarze Rakowa Częstochowa w swoim drugim meczu kontrolnym pokonali siódmy zespół ekstraklasy uzbeckiej Navbahor Namangan 3:0 (1:0).

Prowadzenie dla wicemistrzów Polski zdobył w 32 minucie Mateusz Wdowiak, a kolejne bramki strzelili Tomas Petrasek w 51. i Sebastian Musiolik w 77. min.

W śródziemnomorskim kurorcie Belek częstochowianie pozostaną do 28 stycznia i rozegrają jeszcze dwa mecze sparingowe. W pierwszym, w ubiegłym tygodniu, przegrali 1:2 z byłym mistrzem Rumunii Rapidem Bukareszt.

ZOBACZ TAKŻE: Były piłkarz Chelsea zagra w ekstraklasie

Przygotowujący się na obozie w tureckim Belek do drugiej części sezonu ekstraklasy piłkarze Cracovii rozegrali pierwszy w tym roku sparing. Krakowianie przegrali 1:2 (0:1) z Rapidem Wiedeń, piątą obecnie drużyną austriackiej Bundesligi. Gola dla "Pasów" strzelił z rzutu karnego Pelle van Amersfoort. Bramki dla Rapidu zdobyli Koya Kitagawa i Moritz Oswald.

Piłkarze Cracovii w Belek będą przebywać do 29 stycznia i rozegrają jeszcze trzy sparingi. 22 stycznia zmierzą się z ukraińską Desną Czernichów, cztery dni później z macedońskim Rabotnickim Skopje, a 28 stycznia z Dynamem Czeskie Budziejowice.

🔚 Sędzia zakończył spotkanie na Cornelia Sports Center. W pierwszym meczu przedsezonowym ulegamy @skrapid 1:2. pic.twitter.com/ssNq7NYiPS — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) January 19, 2022

Przygotowujący się na obozie w Turcji do drugiej części sezonu ekstraklasy piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza pokonali w meczu sparingowym MTK Budapeszt 4:1 (1:0). Gole dla polskiego zespołu strzelili Kacper Śpiewak, Bartłomiej Kukułowicz, Samuel Stefanik i Michał Orzechowski. Bramkę dla rywali zdobył Marka Futacs.

Dla podopiecznych Radoslawa Latala było to drugie wysokie zwycięstwo w tegorocznych sparingach. Przed wylotem do Turcji pokonali 4:0 lidera drugiej ligi Stal Rzeszów. MTK Budapeszt to 11. drużyna węgierskiej ekstraklasy.

Podczas pobytu w Turcji ekipa z Niecieczy zmierzy się jeszcze z kazachskim FK Atyrau (22.1) i serbskim Radnikiem Surdulica (27.1).

ZOBACZ TAKŻE: 15-letni Karol Borys ze Śląska Wrocław przejdzie testy w... Manchesterze United!

Piłkarze Piasta Gliwice przegrali z mistrzem Macedonii Północnej Shkendij Tetowo 1:4 (0:1) w sparingu rozegranym podczas zgrupowania w tureckiej Antalyi przed rundą wiosenną ekstraklasy. Jedynego gola dla śląskiego zespołu stzrzelił Constantin Reiner.

Gliwiczanie w sobotę zakończyli pierwszy zimowy obóz w Rybniku, wygrywając w meczu kontrolnym z trzecioligowym LKS Goczałkowice-Zdrój 5:1. Dwa dni później drużyna trenera Waldemara Fornalika poleciała do Turcji.

Kolejnymi rywalami Piasta podczas obozu będą serbski FK Radnicki Nisz i bułgarska Arda Kyrdżali.

Przygotowujący się do drugiej części sezonu ekstraklasy na zgrupowaniu w tureckim Belek piłkarze Wisły Płock rozegrali pierwszy w tym roku mecz kontrolny. Zremisowali 1:1 (0:0) z mistrzem Azerbejdżanu Neftczi PKF Baku, aktualnie trzecią drużyną tamtejszej ligi. Gola dla Wisły strzelił Dusan Lagator.

"Nafciarze" w Belek będą przebywać do 28 stycznia. W planach mają rozegranie jeszcze trzech sparingów - 23 stycznia zmierzą się z Rubinem Kazań i beniaminkiem serbskiej ekstraklasy FK Radnickim, a zwieńczeniem zgrupowania będzie gra kontrolna z bułgarskim Łudogorcem Razgrad, zaplanowana na 27 stycznia.

W pierwszym zimowym sparingu w tureckim Belek Wisła Płock zremisowała z mistrzem Azerbejdżanu Neftçi PFK 1:1. Bramkę dla Nafciarzy zdobył Dusan Lagator.



Relacja z meczu 📝⤵ — WislaPlockSA (@WislaPlockSA) January 19, 2022

Przebywający na zgrupowaniu w Turcji piłkarze Śląska pokonali w sparingu austriacki TSV Hartberg 2:1 (1:0). Gole dla zespołu z Wrocławia zdobyli Marcel Zylla i z rzutu karnego Słowak Robert Pich.

Był to pierwszy sparing wrocławian podczas zgrupowania w Turcji, ale drugi w okresie przygotowawczym do rundy wiosennej. Jeszcze przed wyjazdem zmierzyli się z Wartą Poznań i wygrali 1:0. Kolejnym rywalem zespołu trenera Jacka Magiery będzie azerski Karabach Agdam (21 stycznia).

Śląsk do Polski wróci 27 stycznia, a pierwszy mecz o ligowe punkty rozegra 5 lutego na wyjeździe z Lechią Gdańsk.

Rywalizacja w ekstraklasie ma zostać wznowiona 4 lutego.

KG, PAP