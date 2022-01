Kiedy wydawało się, że Adam Nawałka jest o krok od objęcia funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, nastąpił niespodziewany zwrot. Jak poinformowały WP SportoweFakty, nowym faworytem do przejęcia schedy po Paulo Sousie jest Andrij Szewczenko.

To właśnie Ukraińca na ławce trenerskiej najchętniej widziałby Cezary Kulesza, który podobno nie jest przekonany do Nawałki. Na niekorzyść byłego selekcjonera działa fakt, iż jest on kojarzony ze Zbigniewem Bońkiem. Nowy prezes PZPN chciałby mieć "swojego" selekcjonera. Ponadto, jak podają WP SportoweFakty, rozmowy kontraktowe z Nawałką wciąż się przedłużają.

Na drodze do porozumienia z Szewczenką mogą stanąć jednak kwestie finansowe. Mówi się, że były opiekun reprezentacji Ukrainy miałby oczekiwać wynagrodzenia rzędu trzech milionów euro za rok. Niemniej jednak jego kandydatura jest bardzo poważnie rozpatrywana przez Kuleszę.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Szewczenko został zwolniony z funkcji trenera włoskiej Genoi. W 11 spotkaniach wygrał tylko raz, trzykrotnie zremisował i poniósł aż siedem porażek. Wcześniej przez pięć lat prowadził drużynę narodową Ukrainy, z którą wystąpił w ćwierćfinale Euro 2020.

Co ciekawe, w sztabie szkoleniowym ukraińskiego szkoleniowca miałby znaleźć się Jerzy Dudek. Były bramkarz reprezentacji Polski miałby zostać asystentem selekcjonera.

Szewczenko to również były wybitny piłkarz. Występował m.in. w AC Milan i Chelsea FC. Jego największym indywidualnym osiągnięciem jest zdobycie Złotej Piłki za rok 2004.

mtu, Polsat Sport