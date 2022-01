Australian Open: Daniił Miedwiediew wyrzucił za burtę Nicka Kyrgiosa

Rosjanin Daniił Miedwiediew, który po niedopuszczeniu do gry Serba Novaka Djokovicia jest najwyżej rozstawionym tenisistą, pokonał Australijczyka Nicka Kyrgiosa 7:6 (7-1), 6:4, 4:6, 6:2 i awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open.

Pochodzący z Moskwy wicelider światowego rankingu wygrał ostatnią wielkoszlemową imprezę - wrześniowy US Open w Nowym Jorku. Tam w finale pokonał Djokovica i pozbawił go kalendarzowego Wielkiego Szlema.

ZOBACZ TAKŻE: Australian Open 2022 z udziałem Polaków na dowolnym urządzeniu w Polsat Box Go

Po perturbacjach szczepionkowo-wizowych i ostatecznej deportacji Serba z Australii, to Miedwiediew stał się głównym kandydatem do zwycięstwa na Melbourne Park.

115. w światowym rankingu Kyrgios, wspierany przez miejscową publiczność, okazał się wymagającym rywalem. Po porażce w trzecim secie, w kolejnym Rosjanin szybko przejął jednak kontrolę i pozbawił złudzeń rywala.

"Miałem zamiar wygrać ten mecz i cieszę się, że mi się udało. Nie jest łatwo, gdy publiczność buczy między pierwszym a drugim serwisem. Wiedziałem, że muszę zachować spokój" - powiedział Miedwiediew.

Jego kolejnym rywalem będzie 57. w rankingu ATP Holender Botic van de Zandschulp.

Z imprezą pożegnał się słynny Andy Murray. Byłego lidera światowej listy w ostatnich latach prześladują kontuzje. W efekcie 34-letni Brytyjczyk, pięciokrotny finalista Australian Open, nie startował w edycjach 2018, 2020 i 2021, a w 2019 odpadł już w pierwszej rundzie.

Teraz dotarł o jeden szczebel dalej; w czwartek musiał uznać wyższość 120. w rankingu Taro Daniela. Japończyk, który do turnieju przebijał się przez kwalifikacje, wygrał 6:4, 6:4, 6:4.

"Jestem bardzo, bardzo rozczarowany, bardzo sfrustrowany. To dla mnie bardzo ciężka porażka. Popełniłem zbyt wiele błędów i rywal zasłużył na wygraną" - przyznał Murray, który w rankingu jest 113.

Dodał, że kolejny start w Australii uzależniony jest od jego postawy w dalszej części roku.

"Dotarcie do drugiej rundy imprezy wielkoszlemowej to nie jest coś, co mnie napędza. Chcę prezentować się znacznie lepiej" - podkreślił.

Rywalem Daniela w trzeciej rundzie będzie albo rozstawiony z numerem 11 Włoch Jannik Sinner albo Amerykanin Steve Johnson.

psl, PAP