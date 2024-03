Rywal wyprowadził Hurkacza z równowagi! Poleciała rakieta. Zobacz, co zrobił (WIDEO)

Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału Miami Open, pokonując 2:1 Sebastiana Kordę. W spotkaniu z Amerykaninem nie brakowało emocji - nie tylko tych pozytywnych. W jednej z akcji Polak wściekł się na tyle mocno, że cisnął rakietą o kort. Zobacz tę sytuację poniżej.

Hubert Hurkacz nie ma łatwych meczów w Miami. Najpierw zmierzył się z Aleksandrem Szewczenką i do pokonania Kazacha potrzebował dwóch godzin. Następnie trafił z kolei na Sebastiana Kordę.

Polak ostatecznie ograł Amerykanina 2:1, ale spotkanie było bardzo zacięte. W pierwszym secie Hurkacz wygrał 7:6 (7:5) po tie-breaku. W drugim - również po dodatkowym gemie - lepszy okazał się Korda 7:6 (7:5).



To właśnie w drugiej odsłonie Hurkacz stracił na chwilę panowanie nad złością. Przy stanie 4:4, 30:30 przegrał dość długą wymianę z rywalem. Amerykanin zmusił go do trudnego zagrania, po którym piłka wyleciała poza pole gry.



To rowzścieczyło Polaka na tyle, że cisnął on rakietą o ziemię. Na szczęście w porę się opamiętał i nie zniszczył sprzętu.



Zobacz sytuację w załączonym materiale wideo:

