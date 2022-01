W czwartym meczu siatkarskiej Ligi Mistrzyń Chemik Police zmierzy się z serbskim ZOK Ub. Będzie to kluczowe spotkanie w walce o awans z grupy E. Czy gospodynie ponownie pokonają swoje rywalki? Relacja na żywo z meczu Grupa Azoty Chemik Police - ZOK Ub na Polsatsport.pl.

Jak dotąd, w grupie E Ligi Mistrzyń, Chemik Police jest na najlepszej drodze do tego, by awansować do ćwierćfinału imprezy. "Chemiczki" zajmują drugie miejsce w tabeli, z dorobkiem sześciu punktów po trzech spotkaniach.

W tym sezonie Chemik najpierw pewnie pokonał węgierski zespół Nyiregyhaza 3:0. Następnie zwyciężył 3:1 swojego najbliższego rywala, a w ostatniej rundzie Ligi Mistrzyń uległ włoskiemu Conegliano 0:3.

Policzanki zajmują obecnie drugą pozycję w lidze. Do lidera tracą trzy "oczka". ZOK Ub w serbskiej lidze plasuje się na czwartej lokacie z dziesięciopunktową stratą do lidera.

Relacja na żywo z meczu Grupa Azoty Chemik Police - ZOK Ub na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:00.

MS, Polsat Sport