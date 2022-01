ME w piłce ręcznej 2022: Niemcy wycofają się z turnieju?

Koronawirus sieje postrach podczas ME w piłce ręcznej 2022, a szczególnie trudna sytuacja jest w reprezentacji Niemiec. 12 przypadków zakażeń COVID-19 spowodowało, że Niemcy zaczęli zastanawiać się nawet nad wycofaniem kadry z turnieju.

We wtorkowym spotkaniu z Polską Niemcy musieli radzić sobie bez 9 zawodników zakażonych koronawirusem. Mimo to nasi zachodni sąsiedzi pokonali biało-czerwonych (również osłabionych ze względu na COVID-19) 30:23. Podopieczni Alfreda Gislasona awansowali do fazy zasadniczej z dwoma punktami na koncie, a w premierowym spotkaniu drugiej rundy mieli zmierzyć się z Hiszpanią.

Islandzkiemu trenerowi Niemców doszedł przed starciem z Hiszpanami następny kłopot, bo pozytywny wynik testu miało trzech kolejnych graczy. W związku z tym w środowy wieczór doszło do pilnego spotkania władz federacji z przedstawicielami ligi niemieckiej. Obrady dotyczyły ewentualnego wycofania reprezentacji z ME w piłce ręcznej.

- To kompleksowa decyzja. Musimy na nią spojrzeć z medycznego, sportowego, prawnego i ekonomicznego punktu widzenia. Na tym polega odpowiedzialność - powiedział po spotkaniu dyrektor generalny niemieckiej federacji Mark Schoeber. - Na razie nie wycofujemy się z turnieju, ale sytuacja jest dynamiczna i niewykluczone, że w czwartek podejmiemy inną decyzję. Będziemy musieli oceniać sytuację po każdym przypadku - stwierdził.

Niezależnie od decyzji federacji, gotowi do gry są sami niemieccy szczypiorniści. Johannes Golla nie widzi innej opcji niż dalsza walka w turnieju, nawet jeśli kadra byłaby maksymalnie okrojona. - Mimo że zachowujemy konieczny dystans, to dawno nie czułem takiej jedności w drużynie, jak przez kilka ostatnie dni - powiedział Golla.

Schoeber zapytany przez BILD czy niemiecka federacja złożyła wniosek o przełożenie spotkania z Hiszpanią, potwierdził te doniesienia. - Zgadza się, zwróciliśmy się z prośbą do Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej o przełożenie meczu. Mamy nadzieję, że otrzymamy odpowiedź bardzo szybko - powiedział Schoeber.

Odpowiedź nadeszła w czwartek około południa, a EHF nie przychyliła się do wniosku naszych zachodnich sąsiadów. Tym samym Niemcy zmierzą się z Hiszpanią w czwartek o godzinie 18:00.

12 zakażonych reprezentantów Niemiec to: Julius Kuhn, Hendrik Wagner, Kai Haefner, Timo Kastening, Andreas Wolff, Lukas Mertens, Luca Witzke, Till Klimpke, Marcel Schiller, Sebastian Heymann, Christoph Steinert i Djibril M'Bengue.

psl, Polsat Sport