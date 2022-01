Początek spotkania był bardzo wyrównany. Żadna z ekip nie była w stanie odskoczyć rywalom. Biało-Czerwoni mieli szansę, by wyjść na dwubramkowe prowadzenie. Okazję zmarnował jednak polski skrzydłowy. Po tej akcji podopieczni Patryka Rombla zaczęli gubić się w ofensywie. Norwegowie bezlitośnie wykorzystywali wszystkie błędy Polaków. Przez to na lekko ponad kwadrans przed zakończeniem pierwszej połowy prowadzili czterema bramkami.

Polacy nie potrafili znaleźć sposobu na przejście przez defensywę przeciwników. Norwegowie skutecznie wyłączyli z gry Kamila Syprzaka. Podania kierowane do obrotowego często były przechwytywane. Przez to zawodnik Paris Saint-Germain do przerwy zdobył zaledwie jedną bramkę. Udało mu się natomiast wywalczyć kilka rzutów karnych.

Norwegowie cały czas powiększali swoją przewagę. Po pierwszych 30 minutach prowadzali 21:15.

W drugiej połowie Biało-Czerwoni rzucili się do odrabiania strat. Problemem okazała się dokładność w ofensywie. Przeciwnicy Polaków byli w stanie kilka razy przechwycić piłkę, co pozwoliło im wyprowadzić skuteczne kontrataki. Z dobrej strony pokazał się Kristian Skinstad Saeveraas, który zatrzymywał rzuty polskich szczypiornistów.

Na dwadzieścia minut przed końcem meczu Norwegowie prowadzili już dziesięcioma bramkami i cały czas powiększali swoją przewagę. Rombel i jego zawodnicy nie byli już w stanie dogonić przeciwników. "Biało-Czerwoni" przegrali mecz w fazie zasadniczej mistrzostw Europy 31:42.

Przed reprezentantami Polski jeszcze starcia z: Hiszpanią, Szwecją i Rosją.

Polska - Norwegia 31:42 (15:21)

AA, Polsat Sport