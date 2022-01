Najpierw Hajto stwierdził, że Cezary Kulesza do podjęcia odpowiedniej decyzji w sprawie nowego selekcjonera, potrzebuje czasu.

- Jest to bardzo poważna decyzja. Nie można jej podjąć zbyt szybko i pochopnie. Trzeba wszystko przeanalizować, żeby później tego nie żałować - ocenił.

Były piłkarz wskazał, kto jest jego faworytem do objęcia kadry wśród polskich szkoleniowców.

- Jeżeli to ma być polski trener, to dałbym szansę Michałowi Probierzowi. Wiadomo, że już dwukrotnie współpracował z Kuleszą w Białymstoku. Czasami były jakieś spory, ale na koniec zawsze się dogadywali. Michał zrobił tam świetny wynik w klubie, który dopiero się budował. Dałbym mu szansę - stwierdził.

ZOBACZ TAKŻE: Adam Nawałka poirytowany w poczekalni, Cezary Kulesza rozmawia z innymi

Według Hajty, Kulesza ma wybranych już konkretnych kandydatów.

- Moim zdaniem w grze jest jeszcze trzech trenerów. Nie możemy działać pochopnie. Nie chcę nikomu teraz ubliżyć, ale nie wybieramy ochroniarza do marketu, tylko selekcjonera do kraju, w którym żyje prawie 40 milionów ludzi. Decyzja jest ważna. Wszyscy chcemy jechać na tę imprezę - powiedział.

Były reprezentant Polski ocenił szanse Biało-Czerwonych w pierwszym meczu barażowym.

- W Rosji nie gra dwóch kluczowych piłkarzy. Przede wszystkim zawodnik z AS Monaco, który jest kołem napędowym reprezentacji Rosji. To jest przeciętny zespół. Popełnia ogromne błędy w defensywie. Przy potencjale naszych ofensywnych piłkarzy, tutaj upatrywał bym się szansy - wskazał.

Na koniec odniósł się jeszcze do pogłosek dotyczących zatrudnienia Andrija Szewczenki. Powiedział również, kogo wybrałby z zagranicznych szkoleniowców.

- To byłaby dobra opcja dla Kuleszy, bo mówi w jego języku. Należy się jednak zastanowić, czy Szewczenko daje nam gwarancję awansu. Żaden trener nie daje teraz Polakom takiej gwarancji. Gdybym miał zatrudniać trenera na stałe, to postawiłbym na Marcela Kollera. To bardzo doświadczony trener. Prowadził reprezentację Austrii, z którą zrobił awans na mistrzostwa Europy we Francji - podsumował.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport