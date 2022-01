O możliwym przejściu Sokołowa na reprezentacyjną "emeryturę" mówił ostatnio jego kolega z kadry - Teodor Salparow. Atakujący odniósł się do słów Salparowa w rozmowie z BNT News.

- Nie myślę o rezygnacji z gry w narodowych barwach. W tej chwili nie ma takiego tematu. Teraz mam jednak zobowiązania wobec rosyjskiego Dinama Moskwa. Na kadrze skupię się, kiedy będzie się zbliżało lato - powiedział Sokołow.

Na temat doświadczonego atakującego wypowiadał się w ostatnich godzinach również nowy selekcjoner reprezentacji Bułgarii. Nikołaj Żeljazkow zastąpił w tym tygodniu na stanowisku Włocha Silvano Prandiego.

– Jeszcze nie rozmawiałem osobiście z Cwetanem Sokołowem i Todorem Skrimowem, czy dalej będą występować w reprezentacji Bułgarii. Dla mnie są bardzo ważni, nie tylko jako sportowcy, ale także jako ludzie. Obaj mogą wiele dać reprezentacji Bułgarii. Doświadczenie Sokołowa i Skrimowa jest bezcenne – zarówno jako sportowców, jak i ludzi – stwierdził Żeljazkow.

Sokołow nie pozostawia jednak wątpliwości czy będzie do dyspozycji nowego trenera. - Jeśli zostanę powołany do kadry, to oczywiście zaakceptuję powołanie. Mam tylko nadzieję, że do lata nic złego się nie stanie. Nikt nie wie, co przyniesie przyszłość - dodał kapitan reprezentacji Bułgarii.

Bułgarzy w pierwszej rundzie tegorocznych MŚ zagrają w grupie C z Polską, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem.

