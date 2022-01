Polacy przystąpili do drugiej fazy grupowej z zerowym dorobkiem punktowym i koniecznym warunkiem do przedłużenia swoich nadziei na wyjście z tejże grupy był triumf z Norwegią. Niestety, nasi zawodnicy przegrali dotkliwie czwartkowe starcie ze Skandynawami 31:42 i tym samym mocno skomplikowali swoją sytuację w tabeli. Matematycznie podopieczni Patryka Rombla mogą jeszcze nawet powalczyć o awans co najmniej na trzecie miejsce, ponieważ inne wyniki potoczyły się tak, że obecnie poza Hiszpanią z kompletem czterech punktów, reszta drużyn - Norwegia, Szwecja, Niemcy oraz Rosja ma dwa "oczka", natomiast Polacy zamykają stawkę z zerowym dorobkiem.

W praktyce wiemy jednak, że nasza ekipa nie należy do faworytów w przeciwieństwie do poprzednich czempionatów, kiedy to byliśmy upatrywani jako kandydaci do medali. Rzeczywistość jest zgoła odmienna i każdy triumf Polski w grupie 2 ME będzie uznawany za spory sukces.

Tak będzie w przypadku ewentualnej wygranej ze Szwecją, która jest wicemistrzem świata i ma aspiracje, aby wygrać tegoroczny turniej. Reprezentacja "Trzech Koron" wygrała w czwartek z Rosją 29:23 i postara się pójść za ciosem. Przekonamy się, na ile nasza kadra przeciwstawi się wyżej notowanym adwersarzom.

Ostatni raz oba zespoły zagrały ze sobą w meczu towarzysim 6 listopada zeszłego roku. Wówczas Szwecja wygrała 32:28. Ostatni mecz o stawkę to 14 stycznia 2020 roku w ramach mistrzostw Europy. Po wyrównanym boju Biało-Czerwoni ulegli 26:28.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Szwecja od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport