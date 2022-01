ME w piłce ręcznej 2022: Szwedzkie media zaskoczone po meczu z Polską

Podkreślono jednak, że wynik piątkowego meczu Szwecja zawdzięcza przede wszystkim bramkarzowi Tobiasowi Thulinowi, który "wręcz zamurował bramkę przed polskimi szarżami".

Zobacz także: ME w piłce ręcznej 2022: Kolejna wysoka porażka polskich szczypiornistów

"W czwartek pokonaliśmy Rosję, a w piątek Polskę i kolejne punkty wpłynęły na konto" - skomentował kanał telewizji SVT.

Dziennik "Aftonbladet" napisał, że "Szwecja podchodziła do tego meczu ostrożnie, lecz już w pierwszej połowie rozbiła Polskę prowadząc do przerwy 14:6”.

Gazeta zwróciła jednak uwagę na fakt, że Szwecja miała pięć godzin więcej fizycznego, a zwłaszcza psychicznego odpoczynku po czwartkowym meczu z Rosją niż Polska po spotkaniu z Norwegią - "to był niewątpliwie jeden z elementów naszej przewagi".

"Expressen" w swojej relacji podkreślił, że "na początku spotkania Polacy potrafili być groźni i dopiero później Szwedzi wykorzystując błędy rywali w sumie łatwo uzyskali przewagę, którą już utrzymali do końca”.

"To był ważny wieczór, ponieważ po drugim z rzędu wygranym meczu rundy zasadniczej Szwecja powróciła do gry o półfinał, który do piątku wydawał się bardzo odległy, a wręcz mało możliwy" - dodała gazeta.

"Polska miała być trudną przeszkodą w drodze do fazy pucharowej, lecz mecz okazał się nieoczekiwanie lekki" - napisał portal "Handbollkanalen".

"Polacy, którzy w czwartek przegrali z nami 31:42, w piątek popełniając co rusz błędy techniczne i taktyczne byli tak mili, że wręczyli Szwecji wartościowy prezent na dalszą drogę w tym turnieju" - skomentowała norweska agencja NTB.