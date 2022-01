Znamy warunki kontraktu Karola Świderskiego. Rekord względem Polaków w MLS

Koniec sagi transferowej z udziałem Karola Świderskiego. Na dniach ma on zostać zaprezentowany jako zawodnik Charlotte FC. Wygląda na to, że jego kontrakt ma być najwyższy spośród wszystkich Polaków grających w MLS.

Menadżer napastnika Mariusz Piekarski poinformował w piątek, że transfer jest już przesądzony.

Świderski w USA ma otrzymać znacznie lepsze warunki finansowe względem tych, jakie miał w swoim dotychczasowym klubie, czyli PAOK Saloniki. Jak podał dziennikarz "Super Expressu" Jerzy Chwałek, piłkarz zwiąże się z Charlotte FC kontraktem, który będzie obowiązywać przez cztery lata. Ma zarabiać około 1,2 miliona euro rocznie.

Do tej pory najlepiej opłacanym polskim piłkarzem w lidze MLS był Patryk Klimala, który inkasował ponad 1,1 miliona dolarów za rok gry. Wynagrodzenie zbliżone do napastnika New York Red Bulls ma również Adam Buksa z New England Revolution.

Na transferze zarobi również były klub napastnika, Jagiellonia Białystok. Zespół z PKO Ekstraklasy zapewnił sobie dziesięć procent sumy transferu. Na konto polskiej drużyny trafi zatem pół miliona euro.

Charlotte FC zadebiutuje w MLS już w lutym obecnego roku. Pierwszy, historyczny mecz rozegrają w Waszyngtonie przeciwko DC United.

